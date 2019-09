Viviana Sposub, luată la rost de cârcotași pentru ținutele sexy. Cum a răspuns vedeta de la Vorbește Lumea valului de critici

Viviana Sposub a fost criticată la maximum din cauza ținutelor mult prea sexy cu care se afișează în emisiune. Tinerei i s-a indicat să tragă un ochi la vestimentațiile Adelei Popescu și să ia lecții de decență, în conformitate cu genul emisiunii și ora la care se difuzează. Cum a răspuns valului de critici?

Viviana Sposub este noua parte din echipa de la Vorbește Lumea. Din păcate, a și avut parte de reacții negative care se îndreaptă spre vestimentațiile alese de aceasta. Cu toate că urmăritorii săi din online au în vedere faptul că este foarte tânără și că are un corp care merită arătat, consideră că nu ar trebui să fie atât de mult în prim-plan pe platourile de filmare. Viviana a vorbit, în cadrul unui interviu pentru click.ro, despre părerile împățite de care a avut parte încă de la prima apariție în emisiune.

„Întotdeauna vor fi și păreri pozitive, și păreri negative. Cu siguranță, nu mă așteptam la valul acesta de comentarii negative din partea oamenilor, pentru că eu mereu am dat ce am avut mai bun și am vrut să fiu mereu cu zâmbetul pe buze.”

Viviana Sposub