Andreea Bălan, revoltată pe internet: ‘Nu pot să cred, mă bântuie’. Ce a pățit fosta soție a lui George Burcea

De aproape un an, de când a decis ca ea și soțul George Burcea să se despartă din cauza neînțelegerilor, Andreea Bălan este mamă singură. Își crește cele două fetițe cu ajutorul mamei și a două bone, care o sprijină pentru a-și continua cariera și a-și achita contractele. „Îmi este greu, dar pot”, spunea cântăreața într-un interviu pentru Antena 1. Deși nu vorbește des despre dificultățile pe care le întâmpină, cu umor spune doar că ce o împinge spre limita răbdării sunt momentele când trebuie să monteze jucării pentru fete. „Nu pot să cred, mă bântuie”, a spus vedeta într-un vlog.

Andreea Bălan este o mamă grijulie și își iubește la nebunie cele două fetițe, Ella și Clara. Scena îi dă putere să treacă peste toate greutățile vieții și continuă să strălucească în lumina reflectoarelor.

„Cum anul acesta au fost mai puțin concerte, am avut mai mult timp pentru mine și pentru fete. Mama mă ajută. S-a mutat la mine și este tot timpul aici. Ea se ocupă să le facă ciorbică, să le facă meniul, să mănânce bine și sănătos, apoi o avem pe Flori, prima bonă, de când s-a născut Ella, care vine de la 8 la 15, apoi avem încă o prietenă bună, Elly, carevine de la 15 la 19. De la 19…sunt doar eu cu mama la băiță. Și weekendurile le facem împreună”, a declarat vedeta la ”Acces Direct”.

Însă, în continuare vedeta este cu zâmbetul pe buze, ba chiar, dacă unii nu ar ști prin ce a trecut anul acesta, la cum ar vedea-o, ar aprecia că solista are parte de cei mai buni ani ai ei, deși, paradoxal, lucrurile sunt destul de complicate.

„Da, am crezut că anul trecut a fost cel mai greu an al meu, cu nașterea Clăriței și ce s-a întâmplat atunci, dar viața este imprevizibilă și, din păcate, se întâmplă lucruri. Cred că lucrurile grele sunt date oamenilor puternici, ca să le poată duce. Evident că nu-mi este ușor. Îmi este greu să fiu mamă singură și să fiu doar eu cea care are grijă de ele, de casă și de tot, dar pot. Sunt și o femeie de carieră. Având și atâția ani în spate, nefiind nevoie să încep acum o carieră, a fost bine”, a mai spus aceasta.