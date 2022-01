Viviana Sposub, despre războiul cu Andreea Bălan: ‘E multă tensiune’. Ce a anunțat despre fosta lui George Burcea EXCLUSIV

Viviana Sposub, superba concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”( Kanal D), competiție care își va desemna marea câștigătoare pe 5 februarie, de la ora 20.00, spune lucrurilor pe nume, în interviul sincer oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro. Ea nu a ocolit nici subiectul fierbinte al zilei, mai exact neînțelegerile dureroase cu Andreea Bălan, mama fetițelor lui George Burcea.

Viviana Sposub, despre războiul cu Andreea Bălan

Reporter Playtech.ro: Ai un chip foarte frumos, dar și un trup de fotomodel. Cât de importantă este frumusețea unei femei, într-o relație, dar pe plan profesional? Poate deschide multe uși, te poate ajuta să ajungi la inima bărbatului dorit?

Viviana Sposub: Mai întâi de toate, mulțumesc pentru complimente. Mă simt copleșită de fiecare dată când cineva îmi adresează astfel de cuvinte. Dar cred că suntem cu toții de acord că a fi un om frumos nu ține doar de aspectul fizic. De aceea am mizat întotdeauna pe dezvoltare, pe cunoaștere și doar așa am reușit să creez legături interumane frumoase și să construiesc un parcurs profesional de care sunt tare mândră.

Se apropie marea finală ”Bravo, ai stil!” (Kanal D). Ai emoții? Care sunt atuurile tale pentru a câștiga competiția?

Microbul „Bravo, ai stil!” m-a prins imediat și am ajuns să iubesc proiectul acesta. Cu fiecare săptămână încheiată printr-o gală tematică, realizam tot mai mult că îmi doresc să ajung în finală. Și nu am încetat să visez! Am muncit mult, consider că am prezentat ținute din toate zonele stilistice, am trecut peste orice reținere și i-am lăsat pe oameni să mă descopere așa cum sunt. Am pregătit momente de gală care au scos la iveală diferite talente pe care le dețin și am reușit să parcurg toate etapele „Bravo, ai stil! Celebrities” demnă și cu diplomație. Așadar, cred că toate acestea mi-au croit un drum spre finală, asta, desigur, și cu ajutorul celor de acasă cărora vreau să le mulțumesc din toată inima.

Ce l-a atras prima oară pe George Burcea, iubitul tău, la tine? Dar ce te-a atras pe tine la el?

Nu pot să vorbesc în numele lui, dar pot să vă zic ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de George. L-am cunoscut într-un context care l-a dezbrăcat de orice mască. L-am cunoscut exact așa cum este el: o persoană caldă, muncitoare, altruistă, iubitoare și extrem de sexy. Iată ingredientele care m-au impresionat în primă fază.

Cum ai descrie relația voastră? Care lasă de la el, când se mai încing spiritele, cum vă împărțiți treburile casnice, ce pasiuni comune aveți, cum vă petreceți timpul liber?

Este cea mai sănătoasă relație pe care am avut-o vreodată, deși din exterior poate părea diferit. Toate greutățile prin care am trecut împreună, toate bârfele, toți oamenii care au încercat și încearcă în mod constant să destabilizeze situația dintre noi nu au făcut altceva decât să ne apropie și mai mult. Ne înțelegem de minune și încercăm să rezolvăm orice problemă împreună. Timpul, chit că e de muncă, chit că e de relaxare, îl petrecem tot unul alături de celălalt. Și dacă vă întrebați… Nu! Nu ne-am plictisit unul de celălalt chiar dacă petrecem aproape toate cele 24 de ore împreună, dimpotrivă!

După divorțul lui George, care încă bate pasul pe loc, vă veți căsători? Cum ți-ar plăcea să fie rochia de mireasă și unde să faceți nunta?

Planuri nu îmi place să îmi fac, dar îmi place să mă bucur de moment. Trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste, așa că vreau să profit de fiecare moment cu George. Am încredere în această relație și în ceea ce noi doi putem realiza. Până la rochia de mireasă mai sunt câteva etape de parcurs, așa că luăm totul treptat.

S-a tot scris despre situația încordată dintre voi și mama fiicelor lui George. Crezi că, într-o bună zi, tensiunile vor dispărea și că vă veți înțelege mai bine? Ai încercat vreodată să stai de vorbă, ca între femei, cu Andreea Bălan, pentru a clarifica anumite aspecte?

În orice interviu încerc să evit întrebările legate de acest subiect pentru că nu vreau să se creeze și mai multă tensiune decât este deja și nu vreau ca oamenii să mă asocieze cu acest subiect. Cu toate astea, nu pot să mă feresc la nesfârșit, lucrurile acestea sunt parte din viața pe care o trăiesc acum. Sper la ziua în care totul va fi bine, dar pentru asta e nevoie de maturitate. Sunt alături de George în această perioadă grea, mă bucur de fiecare dată când îl văd alături de copii, ofer toată iubirea mea atât lui, cât și fetițelor cu care am o relație extraordinară, și cam asta e tot ce pot să vă spun deocamdată.

Te-ai cam supărat, recent, pe platourile de filmare. Ce s-a întâmplat, exact?

Pe parcursul celor 5 luni și ceva am avut timp să trec prin absolut toate stările. Și nu m-am ferit să arăt și să exprim ce gândesc, lucru ce i-a ajutat pe oamenii de acasă să vadă exact cum sunt și să rezoneze cu mine și felul meu de a gândi sau de a reacționa. În ultimul timp, tensiunea a atins cote maxime. Se apropie finala, am rămas puține în competiție și toate avem același scop. Faptul că s-au tot trimis săgeți către mine, și nu doar o dată, de două ori, ci în repetate rânduri, m-a făcut să reacționez. Sunt genul de om care evită conflictele și care încearcă să nu se lase afectat de diferite piedici, dar când e prea mult, consider că cel mai corect este să îmi iau apărarea și să îmi exprim opinia mai ferm decât de obicei.

Ții dietă? De ce bombe calorice te ferești? Cum arată meniul tău zilnic?

De jumătatea de an, de când sunt la „Bravo, ai stil!”, nu doar stilul vestimentar a suferit modificări, ci și stilul de viață. Nu sunt mândră să vă spun că de jumătate de an mănânc doar o dată în zi, doar bombe calorice și doar noaptea. Dar ritmul alert și stresul zilnic din această perioadă nu îmi oferă posibilitatea să mă concentrez și pe regimul alimentar. Am slăbit foarte mult, nu cred că am mai mult de 50 de kg acum, dar, după Marea Finală, promit că mă pun pe mâncat și revin la un stil de viață sănătos.