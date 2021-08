Cine sunt cele 9 concurente de la Bravo ai Stil, emisiunea produsă de Kanal D

‘Bravo, ai stil!’ revine! Competiția de la Kanal D se pregătește să le ofere telespectatorilor un nou sezon plin de surprize, așa că 9 concurente deja cunoscute de către public o să încerce să pună mâna pe titlul de cea mai stilată femeie din România.

Ce concurente au acceptat să participe la noul sezon din ‘Bravo, ai stil!’

Concurentele alese se bucură deja de o bază de fani, așa că lupta o să fie una crâncenă. Bloggerițe, fotomodele, nume cunoscute din showbiz-ul românesc și femei de afaceri se pregătesc să intre în lupta destinată stilului vestimentar.

Noul sezon al show-ului de la Kanal D se anunță unul diferit, dar și spectaculos. Fanii au fost întristați în momentul în care au aflat că renumitul jurat, Cătălin Botezatu, a decis să se retragă și să îl lase în locul său pe Tibi Clenci. Totuși, surprizele nu se opresc aici. Ce concurente au acceptat provocarea?

Anda Adam

Anda Adam își dorește să cucerească publicul prin ținutele sale. Aceasta și-a construit o carieră spectaculoasă în muzică încă din 1999, când a colaborat cu trupa R.A.CL.A. Succesul ei este răsunător, așa că mulți fani o să se bucure să o vadă în noi ipostaze.

Nicoleta Nucă

Nicoleta Nucă s-a făcut cunoscută prin show-ul X Factor, unde a intrat în inimile românilor datorită talentului său deosebit. Aceasta este pregătită să își expună stilul senzual în competiția de la Kanal D, așa că admiratorii ei abia așteaptă să îi vadă propunerile.

Mădălina Pamfile

Mădălina Pamfile a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune înainte de a se retrage pentru a se dedica vieții de familie. Iată că bruneta este pregătită să intre din nou în atenția telespectatorilor printr-o provocare de zile mari!

Ruxi

Ruxi se bucură de ani de zile de atenția fanilor din mediul online datorită faptului că a fost înzestrată cu un simț al umorului debordant. Vedeta a cunoscut succesul în urma proiectului LikeOne, dar ea și Creața au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu ceva timp.

Sensy

Sensy are o experiență de peste 15 ani în mediul online, așa că aceasta a reușit să își construiască un renume printre internauți. Aceasta nu se dă în lături de la a accepta diferite provocări, iar ținutele ei o să fie unele cameleonice, diferite de ce se poate aborda în viața cotidiană.

Ioana Filimon

Ioana Filimon are o carieră de fotomodel, reușind să cunoască succesul atât în țară, cât și în străinătate. Considerată ca fiind una dintre cele mai frumoase femei din țară, aceasta a marcat multe reușite, câștigând titlul de Miss România în 2016, dar și Miss Global Model of the World, în 2018.

Olga Verbițchi

Chiar dacă se află la o vârstă fragedă, anume 20 de ani, Olga Verbițchi este pregătită pentru a da tot ce este mai bun în competiția de la Kanal D. Aceasta a devenit cunoscută după ce a câștigat X Factor, iar acum și-a îndreptat atenția spre un nou proiect inedit.

Otniela

Otniela are sute de mii de fani în mediul online, așa că nu este de mirare că aceasta a acceptat să participe la ‘Bravo, ai stil!’ pentru a le demonstra tuturor că își dorește să iasă din zona ei de confort. Actriță și influencer, ea a participat în trecut în emisiunea ‘Ferma’.

Carmen Negoiță

Carmen Negoiță este cunoscută drept una dintre cele mai influente personalități din mediul online. Bloggeriță și femeie de afaceri, aceasta este capabilă să se reinventeze și să le prezinte telespectatorilor ținute efervescente, așa că a acceptat bucuroasă propunerea Kanal D.