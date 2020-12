Viviana Sposub, despre motivul important pentru care a ajuns la TV. Ce a contat foarte mult

Viviana Sposub a dezvăluit motivul important pentru care a ajuns la TV. Ce a contat foarte mult în alegerea făcută, citiți în destăinuirile făcute de vedeta de la Ferma, în articolul de mai jos.

De ce a ales Viviana să lucreze în televiziune. ”Pentru asta m-am pregătit de mică!”

Viviana Sposub, coprezentatoare la Vorbește Lumea a vorbit despre începuturile ei în televiziune, scrie viva.ro. Iubita lui George Burcea nu a negat că frumusețea ei a fost un atuu important în această ecuație.

Viviana Sposub a dezvăluit că de mică și-a dorit să ajungă să lucreze în televiziune și s-a pregătit asiduu în acest sens.

Viviana Sposub s-a pregătit de mică pentru televiziune

”Visul de a fi pe micile ecrane a fost în mintea și sufletul meu întotdeauna. Pentru asta m-am pregătit de mică! Nu cred că a existat în Botoșani vreun eveniment sau spectacol pe care să nu îl prezint sau la care să nu cânt. Asta știam cel mai bine să fac.

Cu toate astea, mutarea în București a venit ca o schimbare a situației, însă nu pentru mult timp. Dacă în primul an de facultate m-am concentrat doar pe studii și nu am mai făcut nicio acțiune către pasiunea mea, în al doilea an de facultate am decis să fac ce îmi spune inima. Am urmat cursurile de televiziune și m-am perfecționat, iar prima oportunitate de a-mi începe cariera în televiziune nu a întârziat să apară”, a declarat Viviana Spusub.

Viviana Sposub lucrează acum pentru emisiunea Vorbește lumea de la PRO TV

Vedeta de la Ferma a povestit cum a ajuns să lucreze la emisiunea Vorbește Lumea, alături de Adela Popescu și Cove.

”Cred că emoții așa mari am mai avut la BAC! Îmi aduc aminte perfect prima zi pe platoul de la „Vorbește lumea pentru că a fost o zi extrem de importantă în cariera mea. Eu veneam din zona de știri, o zonă mai rigidă, care nu îmi oferea posibilitatea să-mi pun în evidență tinerețea și pasiunile. Și aveam foarte mari emoții pentru că simțeam că, prin acest proiect de suflet, pășesc într-un nou capitol din viața mea”, a povestit Viviana Sposub.

Viviana Sposub se păstrează frumoasă și pe interior

Vedeta a recunoscut faptul că a contat mult faptul cum arată. ”Aș fi cea mai ipocrită să spun că aspectul fizic nu a fost o componentă importantă în cariera mea!

Dar am înțeles că frumusețea exterioară este vremelnică și de aceea am atât de mare grijă să mă păstrez frumoasă pe interior, să investesc în mine, să mă dezvolt și să transmit în jurul meu doar energie pozitivă! Oamenii sunt atrași de energie, nu de aspect. E mișto totuși dacă le valorifici pe ambele!”, a mai spus Viviana Sposub.