Viviana Sposub, un elev model. Ce note a luat la BAC: a fost extraordinară

Viviana Sposub, actuala partneră de viață a lui George Burcea, și-a început cariera prezentând meteo. Debutul și l-a făcut în ograda celor de la Antena 1, iar acum a ajuns în finala show-ului ”Ferma”. Înainte de deveni vedetă, tânăra Viviana a fost un elev model, find mândria instituției în care a învățat.

De origine din Botoșani, Viviana Sposub încă de când era mică avea talente și aptitudini artistice. Una din pasiunile vedetei este și muzica. De altfel Viviana Sposub a terminat Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, la profilul muzică, din Botoșani.

În toată perioada liceului viitoare vedetă, Viviana Sposub, a participat la o sumedenie de concursuri, câștigând majoritatea dintre ele, devenind astfel și mândria liceului. Peste tot pe unde s-a prezentat a adus renume liceului în care învăța, iar profesorii de aici au numai cuvinte de laudă la adresa fostei lor eleve.

De altfel, spun apropiații, Viviana Sposub a excelat și când a venit momentul primului examen important din viața ei. La Bacalaureat tânăra ar fi avut medie mare, 9,68, medie ce o poziționa pe locul 10 într-un top al celor mai bune medii din acel moment. Viviana Sposub a luat 9,6 la proba de Limba și literatura română, 10 la Istorie, 10 la Logică și argumentare.

Odată ajunsă în competiția difuzată de PRO TV, ”Ferma”, Viviana avea s-și schimbe viața total. În primul rând că a ajuns printre finaliști, ceea ce contează, și faptul că l-a cunoscut pe cel care-i este astăzi partener de viață, actorul Georege Burcea.

Deși în plin scandal de divorț cu Andreea Bălan, Viviana și-a asumat acest aspect, și a acceptat relația cu George. Ba mai mult de-atât, cei doi deja s-au mutat împreună, și locuiesc în aceeași casă. Cu toate declarațiile de dragoste dintre cei doi, se pare că încă există momente de nesiguranță și rețineri din partea Vivianei, când vine vorba de viitorul relației cu George Burcea. Una din concurentele de la ”Ferma”, a povestit, recent despre aceste semne de nesiguranță ale tinerei asistente tv.

”Viviana nu are deloc încredere în ea. Noi nu am văzut-o niciodată nemachiată. Merge la somn machiată. Ne spunea ca înainte să intre în pat lângă George să facă ceva, ea trebuie să se coafeze, să se machieze, să se dea pe corp cu crema cu sclipici. Este clar ca nu are deloc încredere în ea. Ce e asta. Eu nu am mai auzit așa ceva”, a declarat Elena, cea mai tânără concurentă din emisiune.