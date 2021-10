Viviana Sposub, criticată dur la ‘Bravo, ai stil’: ‘Te editezi în poze, televizorul nu minte’

Viviana Sposub a rămas fără cuvinte în fața juraților. Aceasta a fost luată la bani mărunți de Maurice Munteanu. Iubita lui George Burcea aproape că a început să plângă când a auzit cuvintele vedetei care trebuia să o noteze.

Viviana Sposub a rămas fără reacție în momentul în care se afla lângă Ilinca. Povestea ce avea legătură cu vestimentația sa din ediția trecută l-a făcut pe Maurice Munteanu să reacționeze de urgență. Vedeta a rămas cu gura căscată, iar după ce juratul i-a explicat totul a înjurat în șoaptă și s-a întors cu spatele la camerele de filmat.

Cea din urmă a luat gluma criticului în serios. Viviana s-a îmbrăcat diafan în emisiunea precedentă și i-a povestit Ilincăi că merge să-și găsească un iubit pierdut cu care a corespondat luni bune, dar pe care nu l-a văzut niciodată în persoană. Tânăra a terminat mai apoi istorioara cu faptul că speră ca bărbatul imaginar să arate la fel ca în poze.

Maurice a încercat să glumească, dar a pus-o în încurcătură pe Vivi care a dat crezare vorbelor sale. Juratul a început să sublinieze faptul că ea nu arată deloc la fel ca în poze și că își editează tot materialul postat pe rețelele de socializare, iar diferența dintre imaginea ei din online și cea de pe TV este extrem de discrepantă.

Ilinca Vandici a sesizat uluirea Vivianei și a insistat ca vedeta care trebuia să o noteze să îi spună adevărul. „Stai, ne-ai crezut? Doamne, îmi e și frică să mai spun ceva!”, a mai spus Maurice Munteanu.

„Gata! Plec”, a replicat aceasta. Ținuta ei nu a fost de trei steluțe, ci de două. Din păcate, iubita lui George Burcea nu este des pe gustul celor trei jurați și astfel se află la finalul clasamentului.

„Eu nu consider ca juriul da note pe conflictul dintre mine si Rux, sau pe discutiile care au loc aici, care n-au legatura cu tinuta! Pentru ca de fiecare data daca am dat-o in bara, mi s-a spus verde in fata ca am dat-o in bara! Nu mi-a zis nimeni, esti imbracata prost dar mi-a placut ce i-ai zis lui Rux, iti dau o steluta!”, a fost răspunsul dat de Viviana Sposub.