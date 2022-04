Vitaminele pe care trebuie să le iei în fiecare zi. Recomandările lui Virgil Musta, ce beneficii au

Un specialist a adus în prim-plan vitaminele pe care trebuie să le iei în fiecare zi. Puțini știu cât de bine îți fac acestea. Vitaminele reprezintă compuși organici de care organismul are nevoie în cantități variate. Necesarul de vitamine poate fi completat din alimentație sau prin administrare de suplimente alimentare. Care sunt principalele vitamine de care avem nevoie? Iată recomandarea medicului Virgil Musta!

Organismul tuturor este mai slăbit după perioada pandemiei și acum în timpul virozelor. Pentru ca organismul tău să reziste și să îți poți face activitățile zilnice așa cum îți dorești, este nevoie să fii atent la câteva detalii.

Mai exact, trebuie să te hidratezi corespunzător, să ai un regim alimentar echilibrat, orele de somn necesare și să îți iei vitaminele. Doctorul Virgil Musta susține că vitamina D este nelipsită. Aceasta reduce complicațiile COVID, dar și cele care pot surveni în urma altor infecții.

În cazul vitaminei menționate, alimentația reprezintă doar o sursă complementară, principalul furnizor fiind soarele. Mai mult decât atât, ea acționează ca un hormon.

Spre deosebire de alți micronutrienți esențiali, sinteza endogenă este cel mai mare furnizor de vitamina D în organism. De asemenea, zincul este și el un mineral esențial organismului pentru ca sistemul imunitar să funcționeze corespunzător.

– Stridii

-Carne

-Ovăz

-Ciupercile shiitake

-Spanac

-Sparanghel

-Caju

„Nu e un tratament miraculos și nu previne boala. Este un tratament care în infecții e recomandat, întrucat creste putin rezistenta organismului.

Dacă am luat vitamica C, înseamna ca suntem mai putin predispusi sa facem o boala mai usoara. Eu, în perioadele cand sunt multe viroze, iau cate o tableta de vitamina C pe zi, pentru a avea mai multa rezistenta.

Dar nici într-un caz ca sa nu fac boala. Daca ai o dereglare de imunitate s-ar putea sa îti faca chiar rau”, explica medicul specialist Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, , arată doctorulzilei.ro.