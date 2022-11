Vitamina de care fumătorii au nevoie urgent. Prea puţini români ştiu asta, însă

Specialiștii au arătat că unul din trei români consumă tutun. Reprezentantul INSP a precizat că nu mai puțin de 5.63 de milioane de cetățeni cu vârsta de peste 15 ani au acest viciu. Cu toate astea, puțini dintre ei știu care este vitamina pe care trebuie să o consume în plus dacă nu renunță la țigări. „Pacienții care vor să vizualizele ce explic eu, trebuie să-și imagineze că fiecare țigară pe care o sting, o sting pe plămânul lor”, a subliniar Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog.

De ce vitamină au nevoie fumătorii: puțini știu asta

Reprezentantul INSP, Dr. Andra Curta, a precizat că un studiu realizat în 2019 a arătat că 5.63 de milioane de persoane din țara noastră cu vârsta de peste 15 ani sunt consumatoare de tutun. Același studiu a adus în prim-plan că 1 din 3 români au acest viciu.

„Consumatori curenţi de tutun în România, 5,63 de milioane de persoane, cu nota că de data aceasta, consumul de tutun include nu numai fumatul, ci şi consumul de tutun fără fum sau utilizarea produselor cu tutun încălzit. Fumători curenţi, asta însemnând fumători ai produselor clasice care se fumează, de la narghilea, pipă, trabuc, ţigări, ţigări rulate manual, fumători curenţi avem 5, 57 milioane de persoane, iar fumători de ţigări fabricate, acestea fiind ţigările care se vând în pachete industriale, avem 5,54 de milioane”, spune expertul.

Numărul cu siguranță este în continuare în creștere în aceste vremuri, iar din ce în ce mai puțini dintre aceștia știu care este vitamina pe care trebuie să o consume în plus.

Explicația specialistului

Specialiștii au susținut că fumătorii au nevoie de vitamina C în plus. Aceasta este ajutată de seleniu și de zinc, timp în care cadminul din țigări elimină zincul din organism mai repede, așa că trebuie adusă o doză în plus pentru buna funcționare a organismului. Mai exact, deficitul de vitamina C la fumători a fost asociat cu o scădere rapidă a funcției pulmonare.