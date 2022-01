Visul tulburător pe care l-a avut Steliana Sima. A sunat imediat un preot după ce s-a trezit

Steliana Sima, una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzică populară din România, a avut un vis extrem de ciudat în urmă cu câțiva ani. Celebra cântăreață s-a speriat atât de tare, încât și-a sunat duhovnicul, pentru a afla semnificația reveria trăită. Ce i s-a întâmplat, la doar câteva zile după ce s-a trezit din visul respectiv.

Steliana Sima nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai populare și apreciate soliste de folclor din România. Invitată de curând la emisiunea La Măruță de pe PRO TV, frumoasa artistă a făcut dezvăluiri incredibile.

Intepreta de muzică populară a împărtășit o întâmplare ciudată de acum câțiva ani, când a avut un vis extrem de neobișnuit. Steliana Sima a relatat că a visat-o pe Maica Domnului, când îi dăruia un trandafir.

La scurt timp după, cântăreața Steliana Sima a rămas șocată de faptul că duhovnicul ei i-a dăruit aceeași floare, în timpul unei vizite la o mânăstire. Solista este de părere că Mântuitorul și Fecioara Maria i s-au arătat în vis, după ce duhovnicul ei a sfătuit-o să țină post.

Eu îți spun cum am văzut visul. E real și este ca și cum s-a întâmplat acum. Stânga, dreapta erau două paravane simple, dar acolo eu știam că sunt mironosițele și auzeam, când am intrat în biserică, auzeam voci: ‘Uite, a venit Steliana Sima, uite, a venit Steliana Sima’. Exact așa le auzeam eu. M-a impresionat foarte tare.”, a povestit Steliana Sima la PRO TV.

Steliana Sima a mărturisit că nu se aștepta la un asemenea vis, dar a trăit un sentiment de liniște și fericire, după ce s-a trezit.

„Am intrat, Maica Domnului face un pas în față, cu un trandafir roșu, cu frunzele atât de sănătoase și o floare atât de roșie, înflorită. Intru eu și aud: ‘Bine ai venit, umilă și smerită Steliana Sima’.

Iau trandafirul și în bunătatea cu care am fost primită, am căzut în genunchi, am mulțumit și am simțit o ușurare, acea bucurie.

Și când m-am așezat în genunchi să mulțumesc, am simțit că m-am întâlnit cu ceva divin. Era așa un pârâu din care curgea o apă liniștitoare. Când m-am aplecat, am întrebat: ‘Ce apă e aici?’ Și mi se răspunde: ‘Sunt lacrimile Maicii Domnului’.

Se termină visul, mă trezesc fericită, îi spun duhovnicului meu de vis: ‘Înseamnă că Maica Domnului v-a primit căința, jertfa.”, a completat artista, în emisiunea La Măruță.