Steliana Sima, despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu. A sunat-o în SUA și a aflat ce se întâmplă cu artistă

Steliana Sima s-a îngrijorat atunci când a auzit vești proaste despre sănătatea Mariei Ciobanu. Celebra interpretă de muzică populară a sunat-o pe aceasta în Statele Unite ale Americii pentru a vedea cum se simte. Ce a aflat despre colega sa de breaslă?

Steliana Sima a dezvăluit care este starea de sănătate a celebrei Maria Ciobanu. Interpreta de muzică populară a auzit vești proaste despre colega sa de breaslă, așa că a decis să îi dea un telefon. Amintim că una din cele mai mari cântărețe de la noi de acest gen s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii.

Steliana este și ea o solistă foarte iubită de români și de asemenea o foarte bună prietenă cu cea din urmă. Acestea sunt foarte apropiate, mai cu seamă că ‘ciocârlia muzicii populare românești’ a propus-o pe artistă la Ansamblul Ciocârlia atunci când s-a pensionat. Ca dovadă a unei prietenii frumoase, ea a venit tocmai de peste Ocean pentru botezul primului nepot al Stelianei.

„Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă, eram tânără și eu eram în prag de pensie. Și acum, uite că am venit să fiu alături de ea la botez, că la nuntă nu am putut să vin că eram în America.

S-a întâmplat cu pandemia asta, Dumnezeu să ne salveze să nu mai avem de acum încolo nicio opreliște să ne bucurăm și să ne veselim. Cu toții să fim sănătoși, că cea mai mare avere a omului este sănătatea. Vă mulțumesc că m-ați susținut ani de zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile să pot să ajung la botez la prietena mea”, spunea atunci Maria Ciobanu.