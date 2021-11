Semnul care a prevestit problema lui Petrică Mâțu Stoian. Steliana Sima a povestit ce a pățit când a atins-o

În această dimineață Petrică Mâțu Stoian era dus de urgență la spitalul din Reșița, cu complicații post-covid. Era pregătit să ajungă la o clinică privată, dar starea sa de sănătate s-a agravat. Ajuns la Reșița este băgat direct în Terapie Intensivă, dar, din păcate, trupul celebrului solist nu a mai rezistat. În această seară Petrică Mâțu Stoian a decedat în urma unui șoc septic sever.

În această seară, la Spitalul de Urgență din Reșița, în urma unor complicații post-covid, celebrul solist de muzică populară Petrică Mâțu Stoian a încetat din viață. Medicii care au încercat să-i salveze viața spun că decesul a suvenit în urma unui șoc septic sever și a unei bronho-pneumonii severe. Lumea artiștilor este în doliu, având în vedere că doar cu două zile în urmă participase alături de colegii de scenă la filmări. Printre cei care l-au văzut pentru ultima oară la filmări se afla și Steliana Sima, care a povestit în această seară la România TV despre cum au decurs filmările.

„Joi ne-am văzut, de unde să știu că e ultima întâlnire? Ieșise la pensie și voia să colinde lumea, să se ocupe de el, voia să își mănânce liniștit pâinea. Este ultima mea filmare la care particip, mi-a zis joi. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. A zis că vrea să se ocupe și de el… Și chiar a fost ultima lui filmare…

Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată.

Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este? ”, a mărturisit Steliana Sima la România TV.