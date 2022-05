Virusul care ucide anual 100.000 de copii. Semnele la care trebuie să fie atenți părinții

Confom celebrei publicații The Sun, în Marea Britanie, părinții au fost îndemnați să cunoască semnele unui microb comun. Conform unei statistici recente, ucide 100.000 de copii în fiecare an. Datele vorbesc despre virusul respirator sincițial. Se pare că acesta este cauza decesului a mii de copii sub cinci ani la nivel mondial.

„Ucigașul silențios”, virusul respirator sincițial

Un nou studiu a constatat că, în 2019, unul din 50 de decese ale copiilor sub cinci ani și unul din 28 de decese în rândul copiilor sub șase luni s-au datorat VRS (virusul respirator sincițial).

În acest caz, nu este vorba despre un studiu de cercetare, spun specialiștii care au publicat cercetarea. Virusul respirator sincițial este cauza predominantă a infecției acute a căilor respiratorii inferioare la copiii mici. Estimările cercetătorilor actualizate arată că minorii de șase luni și mai mici sunt deosebit de vulnerabili.

„Mai ales că numărul de cazuri a crescut brusc, în condițiile în care restricțiile Covid-19 se relaxează în întreaga lume. Majoritatea copiilor mici născuți în ultimii doi ani nu au fost niciodată expuși la virusul respirator sincițial (și, prin urmare, nu au imunitate împotriva acestui virus). Există numeroși candidați la vaccinuri împotriva VSR. Estimările noastre pe intervale de vârstă mai restrânse ajută la identificarea grupurilor care ar trebui să fie prioritare. Inclusiv a persoanelor însărcinate, astfel încât copiii din cele mai tinere grupe de vârstă să poată fi protejați. În mod similar strategiile actuale oferă vaccinuri pentru tuse convulsivă, tifos și tetanos persoanelor însărcinate.”, declară pentru The Sun, Harish Nair, coautor al lucrării publicate în Lancet.

La nivel mondial, 33 de milioane de episoade de infecții acute

În întreaga lume, în 2019, s-au înregistrat 33 de milioane de episoade de infecții acute ale căilor respiratorii inferioare asociate cu virusul respirator sincițial la copiii cu vârsta sub cinci ani.

Acest lucru a dus la 3,6 milioane de internări în spital, 26.300 de decese în spital și 101.400 de decese atribuibile virusului.

„Studiul nostru estimează că trei sferturi dintre decesele cauzate de virusul respirator sincițial au loc în afara unui cadru spitalicesc. Este nevoie de identificarea timpurie a cazurilor în comunitate și trimiterea la spital a copiilor bolnavi. Vorbim aici, în special a celor cu saturație scăzută a oxigenului în sângele periferic. Programele de imunizare universale eficiente și accesibile vor fi vitale în viitor.”, spune Xin Wang, coautor al studiului.

Virusul respirator sincițial este un virus foarte frecvent și aproape toți copiii sunt infectați cu acesta până la vârsta de doi ani. La copiii mai mari și la adulți, simptomele date devirusul respirator sincițial includ tuse, răceală, secreții nazale și febră.

În unele cazuri, virusul respirator sincițial poate deveni o amenințare pentru viață. Unii copii sub doi ani, în special cei născuți prematur sau cu o afecțiune cardiacă, pot suferi consecințe mai grave. VSR se poate transforma în bronșiolită, o infecție inflamatorie a căilor respiratorii inferioare care poate face dificilă respirația.

Alți factori de risc pentru bronșiolită sunt faptul de a nu fi alăptat la sân, de a fi expus la un fumător și de a avea frați la școală. De obicei, bronșiolita se vindecă de la sine după aproximativ două săptămâni și puteți avea grijă de copilul dumneavoastră acasă la fel ca și când ar avea o răceală.

Semnele pe care nu trebuie să le ignori date de virusul respirator sincițial

Cele mai multe cazuri de bronșiolită nu sunt grave, dar adresați-vă medicului dumneavoastră de familie dacă:

Sunteți îngrijorat în legătură cu copilul dvs.

Copilul dumneavoastră a luat mai puțin de jumătate din cantitatea obișnuită în ultimele două sau trei mese sau a avut un scutec uscat timp de 12 ore sau mai mult

Copilul dumneavoastră are o temperatură ridicată persistentă de 38C sau mai mare

Copilul dumneavoastră pare foarte obosit sau iritabil

Copilul dumneavoastră nu a avut un scutec umed timp de 12 ore sau mai mult

Sunați la 112 pentru o ambulanță dacă:

Copilul dumneavoastră are dificultăți de respirație sau respiră foarte repede

Există pauze lungi în respirația copilului dvs.

Limba sau buzele bebelușului dumneavoastră sunt albastre

Nu reușiți să vă treziți copilul sau, dacă este trezit, nu rămâne treaz

Medicii spun că este deosebit de important să obțineți un sfat medical dacă bebelușul dvs. are mai puțin de 12 săptămâni sau dacă are o afecțiune de bază.