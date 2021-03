Virgil Musta, adevărul despre vaccinul anti-covid-19. Cine nu trebuie să îl facă, de fapt

Pfizer, Moderna sau AstraZeneca? Este întrebarea a mai mult de jumătate dintre români, căci doar atâția doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 în cursul acestui an, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research și Verifield, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Dintre cei care refuză, cei mai mulți motivează cu teama de efecte adverse și neîncrederea în eficiența vaccinului. Comunicarea în campania de imunizare nu este concretă, acuză mulți. Prin urmare, medicul Virgil Musta a explicat exact la ce ajută serul anti-COVID-19 și care este cel mai bun dintre cele trei pe care le avem la dispoziție.

Virgil Musta, despre vaccinul anti-COVID-19. Singura contraindicație: alergia

„Trebuie să ne vaccinăm cât se poate de repede și cât mai mulți. În momentul în care depășim 60% deja începe să devină o protecție pentru restul comunității”, a declarat Virgil Musta pentru WOWbiz.

„Aceste vaccinuri au o singură contraindicație absolută: dacă ești alergic la una dintre componentele vaccinului.(…) În rest sunt precauții care trebuie luate în diverse situații. De exemplu, dacă ai în antecedente șoc anafilactic la un anumit preparat și e bine să o spui celor care te vaccinează ca să fie atenți să să intervină imediat, reacție care apare, în 95% din cazuri, în primele 15 minute”, a completat acesta.

Eficiența vaccinurilor

„Eficiența vaccinurilor diferă. Pfizer are 94-95%, Moderna, 91-94%, AstraZeneca, la o singură doză, are eficiență de 60%… Aceasta înseamnă că nu chiar toată lumea este protejată de vaccin, dar nu ai de unde să știi dacă ești sau nu protejat. Am avut cazuri care au făcut prima doză și s-au îmbolnăvit, dar asta pentru că prima doză nu te imunizează. La 3 săptămâni de la prima doză doar 50-60% dintre persoane au anticorpi cât de cât protectori.

Protecția adevărată o primești abia la două săptămâni după cea de-a doua doză de vaccin, atât la Pfizer, cât și la Moderna și, probabil, și la AstraZeneca.(…) Dar ce vă pot spune este că și persoanele care se încadrează în acel 5% și se îmbolnăvesc, fac forme ușoare de boală, nu am avut forme severe de boală, ceea ce e foarte important”, a mai spus specialistul.

„Nu pot ieși pe piață vaccinuri care să pună în pericol viața omului”

„Lumea se îndoiește de seriozitatea și de eficiența studiilor despre vaccin. Dar să știți că nu se acceptă, mai ales în țările civilizate, indiferent de interesele materiale, ca aceste vaccinuri să nu fie verificate temeinic. Nu pot ieși pe piață vaccinuri care să producă efecte adverse care să pună în pericol viața omului sau care, în timp, să poată duce la patologii periculoase”, concluzionează el.