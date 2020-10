Virgil Ianțu a scăpat de virus. Ce a pățit în cele 2 săptămâni de boală: ”E ridicol, penibil”

Virgil Ianţu este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori din România, motiv pentru care anunţul său conform căruia a avut coronavirus a făcut înconjurul ţării. Mai mult, după o glumă postată pe pagina sa de Facebook, toată lumea l-a acuzat de faptul că luat bani pentru a spune că a fost infectat cu noul COVID-19. Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruţă, vedeta de la TVR a spus adevărul despre acest subiect controversat.

Prezentatorul emisiunii “Câştigă România” a fost invitatul lui Cătălin Măruţă, la Pro TV, unde a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni, în perioada de izolare. Acesta a explicat că, în ciuda faptului că a fost extrem de precaut, a luat virusul, însă a făcut o formă uşoară a bolii.

”Nu am fost internat, am avut o formă ușoară. Am pierdut gustul și mirosul. Am avut o stare neplăcută vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat două săptămâni acasă, apoi am făcut și investigații, am plămânii afectați sub 10%. Nu au fost probleme.

Aud că masca și izolarea ar fi un calvar. De fapt, restricțiile sunt mult prea mici, după mine. Şi amenzile. Am avut această gândire și înainte să iau virusul. Dacă nu vrei să ți se ia banii, respectă restricțiile.

Este irelevant de unde am luat. Nu îmi dau seama, am fost foarte atent. Fiica mea a luat şi ea, am fost testați amândoi. A fost prima care a anunțat școala că are COVID-19. Primele reacții ale părinților au fost să o acuze că din cauza ei se va închide școala. Nu e vina nimănui, am încercat să îi explic și fiicei mele. Ești vinovat dacă știi că ai și nu te testezi sau te tratezi”, a spus îndrăgitul prezentator, la Pro TV.