La începutul acestei luni, Virgil Ianțu, moderator în cadrul TVR, anunța că s-ar fi infectat cu noul coronavirus. Cum era de așteptat, vedeta a intrat în izolare la domiciliul personal pentru două săptămâni.

Anunțul despre infectarea lui Virgil Ianțu a fost făcut și printr-un comunicat al Televiziunii Naționale. În prealabil moderatorul postase și el pe facebook anunțul, însoțit de o poză cu medicii de la Spitalul Mobil Chitila. ”Din fericire, Virgil a făcut o formă uşoară a bolii, se simte bine şi spune că va trece cu bine peste această încercare”, potrivit comunicatului TVR.

”Această poză e făcută astazi și poate vă surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire, am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. Vreau să le mulțumesc celor de la Spitalul Monza și acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care îl fac în fiecare zi pentru noi toți.

A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsațoi garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, a scris Ianțu pe pagina sa de facebook.