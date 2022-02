Cum arată fiica lui Virgil Ianțu la 16 ani. Jasmina e pur și simplu ravisantă!

Virgil Ianțu a cunoscut celebritatea odată cu prezentarea emisiunilor „Vrei să fii miliardar?” sau „Copiii spun lucruri trăsnite”, de la Prima TV. În paralel, vedeta a făcut parte și din trupa lui Ștefan Bănică Jr., pe care îl însoțea la concerte ca baking-vocals. Pe lângă o carieră fructuoasă în televiziune și muzică, Ianțu are două comori acasă, de care este tare mândru. Mai ales de Jasmina, fiica acestuia, care a crescut și este o adevărată domnișoară.

Cât de frumoasă s-a făcut fiica lui Virgil Ianțu

Pe plan amoros, Virgil Ianțu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Roxana, cea care îi este alături de mai bine de 15 ani și cu care are o fată superbă. Jasmina are trăsături fizice atât de la mamă, cât și de la tată, dovadă stau pozele pe care le postează fostul moderator TV în mediul online. Până acum, Virgil Ianțu și-a ținut familia departe de ochii curioși ai lumii, însă, din când în când, mai face o excepție, căci are cu ce să se mândrească.

Jasmina este o adevărată domnișoară cochetă

Jasmina Ianțu are 16 ani și este la vârsta la care are fluturi în stomac. Adolescenta și-a făcut iubit, lucru de care tatăl ei celebru a aflat.

„Vorbim despre absolut orice. Nu există subiect tabu. În general, îi explic ce e bine, de ce trebuie să aibă grijă. Vorbim chiar și despre alimentație, despre absolut orice, dar și care sunt consecințele în cazul în care nu respectă ce îi spunem. Mergem pe încredere, dar și pe argumentare. Zilnic trebuie să ne asigurăm că mesajele noastre ca părinți ajung la ea și că le și asimilează, că nu trec pe lângă“, declara Virgil Ianțu, în urmă cu ceva vreme.

Tânăra de 16 ani și-a făcut iubit. Ce părere are celebrul tată

Fiica lui Virgil Ianțu și-a actualizat statutul amoros pe rețelele sociale, într-un moment special. De curând, a fost ziua de naştere a iubitului ei, ocazie cu care Jasmina i-a făcut cele mai frumoase urări. La cât este de frumoasă, se înțelege că roiesc zeci de adolescenți în jurul ei.

„Te iubesc până la lună şi înapoi”, i-a declarat tânăra îndrăgostită iubitului ei.

De relația fetei a aflat și Virgil Ianțu, care a avut o reacție destul de simpatică.

„Trecem şi peste această discuţie, care îmi dă noduri în stomac.”, a spus vedeta, pentru clickpentru femei.ro.

Jasmina Ianțu îi calcă pe urme?

Cât despre viitorul Jasminei, Virgil Ianțu a mărturisit că fiica lui are ureche muzicală și o voce specială.

„Ascultă multă muzică şi asta mă bucură foarte tare. Ce mai face ea interesant (şi sănătos!) este că ascultă nu doar muzica generaţiei ei, ci parcurge perioade muzicale diferite. Dacă vorbim despre talent… e grav. Este extrem de talentată, are o ureche excelentă şi un glas cu o tehnică intuitivă rară – şi nu sunt un tată nebun, care şi-ar lăuda fata din orgoliu.”, a spus fostul prezentator TV.

Luna aceasta (20 februarie), Virgil Ianțu urmează să împlinească 51 de ani. În 2021, când a schimbat prefixul, vedeta TV a primit sute de felicitări din partea prietenilor și a fanilor, iar el a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în viață.