Viorica de la Clejani, reacție halucinantă la adresa Ramonei. Ce a spus după amenințările lui Fulgy

Viorica de la Clejani vine cu o reacție halucinantă la adresa fiicei nelegitime din partea soțului său. Ce a spus după amenințările primite de aceasta de la Fulgy? Tânăra artistă a făcut un apel îngrijorător la autorități și presă după mesajele primite de la moștenitorul vedetelor.

Ramona de la Clejani, amenințată de Fulgy. Ce reacție halucinantă a avut Viorica?

Scandalul din familia Clejanilor e departe de a-și găsi sfârșitul! Viorica vine cu o primă reacție în urma amenințărilor primite de Ramona din partea lui Fulgy. Fiica dintr-o relație aterioară a lui Ioniță Manole a dezvăluit că fratele ei vitreg i-a trimis mesaje îngrozitoare în repetate rânduri în care menționa că îi va face rău ei și familiei sale.

Tânăra solistă a pus la dispoziție tuturor cuvintele scrise de pe conturi care poartă numele lui Dan Manole. Mama băiatului controversat a intervenit pentru prima oară în acest nou scenariu care îi are în prim-plan de data aceasta pe cei doi copii.

„Nu am vrut să intru în acest scandal cu Fulgy. Se pare că nu am cu cine să vorbesc. Vreau să se ia atitudine de această dată în România. Vreau ordin de protecție, mă simt în nesiguranță, eu și fetițele mele. Am copiii cu mine. Îmi este foarte frică.(…)

Eu cu mâna mea îl bag în ospiciu pentru că a spus că vine să-mi violeze fetele, că vine să mă violeze și pe mine pentru că mama mea am luat-o de la aeroport și era mai mult leșinată”, a fost apelul disperat al celei din urmă.

Solista a ieșit la atac

Soția lui Ioniță pune piciorul în prag și este decisă să facă tot ce îi stă în puteri pentru a-și proteja familia. Artista nu a mai suportat cuvintele Ramonei Manole la adresa fiului și a ieșit la atac. Femeia a postat un video pe Tik Tok în care să-i ofere o replică tinerei:

„Era odată ca niciodată o cântăreață pe nume Lia. Ea era foarte boccie, nu știa să cânte nimic și mai era și urâtă, săraca. Ce credeți că făcea Lia? Se ducea pe la televiziuni și se plângea că o omoară Fulgy, că o amenință Fulgy. Băi, Lio, pune mâna și studiază, lasă-ne cu balivernele tale, cânți prost, sora mea.”

Scandalul din celebra familie continuă să țină de câteva luni bune prima pagină a tabloidelor, iar fanii cântăreților sunt șocați de cele apărute în presă și pe rețelele de socializare.