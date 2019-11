Viorica Dăncilă și soțul ei, moment de sinceritate asumat de PSD. Cum s-au cunoscut. ”Am luat-o cu căruța de la gară!”

Viorica Dăncilă și soțul său au avut un prim moment de transparență completă. Cei doi au dezvăluit momentul în care s-au mutat împreună și episodul de neuitat de când candidatul de la PSD la prezidențiale a luat viața de la capăt, la țară.

Viorica Dăncilă nu a povestit aproape niciodată despre viața sa personală, lăsând anumite detalii departe de ochii curioșilor. Soțul candidatul Partidului Social Democrat a vorbit despre momentul în care le-a prezentat-o părinților pe viitoarea lor noră.

Cu toate că emoțiile erau mari pentru Viorica Dăncilă, după cum a menționat în interviu, stările puternice erau la părinții lui Cristinel Dăncilă. Aceștia își făceau griji în special despre acomodarea viitoarei nore de la oraș, la țară. Din fericire, aceștia au plăcut-o, iar soțul ei a menționat că s-a descurcat de minune și a intrat repede în noul ritm.

„Sincer să fiu, mi-a fost frică atunci când am dus-o prima dată. Pentru că era o fată de la oraș și amdus-o cu trenul și am dus-o cu căruța de la gară. A ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție. Cel mai mult am fost încântat că s-a adaptat condițiilor de la țară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis…m-a tras deoparte și a zis: < > Zic: < >”

Cristinel Dăncilă

„Era prima întâlnire cu socrii. Era normal să existe emoții. Am avut noroc și am învățat un lucru: că și eu trebuie să fiu la fel. Aceeași dragoste pe care le-am primit eu de la socrii mei, aceeași dragoste și apreciere trebuei să le transmit eu soției fiului meu”

Viorica Dăncilă