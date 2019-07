Viorica Dăncilă l-a sunat pe Klaus Iohannis la Cotroceni. Ce l-a întrebat pe șeful statului

Viorica Dăncilă l-a sunat pe președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Premierul îl presează pe liderul statului pentru a lua o decizie cât mai repede.

Viorica Dăncilă l-a sunat pe Iohannis la Cotroceni ca să discute despre propunerile pentru ministerele de Externe și Interne, dar și pentru un post de vicepremier. Premierul îl presează pe președinte în speranța că va afla dacă este de acord ori ba cu propunerile PSD. În urma discuției telefonice, situația a rămas în aer, căci Iohannis i-a spus că s-a uitat peste propunerile partidului de la guvernare și că o va suna când va lua o decizie.

Reamintim că nominalizările au ajuns luni, 15 iulie, la Cotroceni, iar Klaus Iohannis are la dispoziție zece zile pentru a răspunde. Cât despre propunerile PSD, acestea poartă numele de Ramona Mănescu(Externe) Nicolae Moga( Interne) și Mihai Fifor (funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice). „Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier la care trebuie să facem nominalizări, cel pe Parteneriate Strategice că încă 6 ministere, le-am făcut o evaluarea. Am propus schimbare ministrului Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga, de la Constanța, am luat act de a schimba la MAE pe dl Teodor Meleșcanu cu Ramona Mănescu, am propus pe Mihai Fifor pentru funcția pe Parteneriate Strategice”, a informat Dăncilă.