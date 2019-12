Viorica Dăncilă, ”cu buza umflată” de liderii PSD: ”Mă aștept la orice”

La câteva săptămâni după ce Viorica Dăncilă a încetat să mai dețină vreo funcție importantă în stat, fostul premier își simte poziția amenințată în partidul care a adus-o în limbajul colectiv.

Din păcate pentru Dăncilă, sunt șanse din ce în mai mari să fie demisă din PSD, iar motivul nu are legătură cu talentul său oratoric sau agresivitatea din campania electorală. Se pare însă că tot mai mulți PSD-iști sunt de părere că a făcut un blat cu Iohannis pentru ca fostul președinte să se bucure de un al doilea mandat. Acuzațiile în acest sens au venit inițial de la Paul Stănescu, secretarul general interimar al partidului, dar au avut ecou și în alte cercuri.

„Nu înţeleg atitudinea domnului Stănescu şi dacă luăm tot firul evenimentelor, vom vedea că nimic nu confirmă acest blat. Un preşedinte nu face un blat cu un premier atunci când îl dă jos de la guvernare, sau când îl jigneşte permanent sau când din trei în trei zile îi cere demisia, iar un candidat nu ar fi luptat atât cât am luptat eu în toate judeţele ţării pentru a avea un scor cât mai bun şi a câştiga alegerile prezidenţiale. (…) Am discutat cu domnul Iohannis, dar niciodată, absolut niciodată despre PSD. Nu mi-aş fi permis să fac acest lucru. Am avut discuţii şi despre preşedinţia rotativă, şi despre votul din diaspora, şi pe anumite lucruri legate de activitatea guvernamentală, am avut discuţii despre miniştrii pe care nu i-am avut în guvern, despre respectarea deciziilor Curţii Constituţionale. A fost o discuţie între premier şi preşedinte, nu între preşedinte şi liderul unui partid politic, pentru că niciodată nu aş fi făcut acest lucru”, a declarat Dăncilă, la România TV.

Din motive greu de înțeles, Dăncilă a insistat pe faptul că Iohannis a jignit-o de mai multe ori în campania electorală, într-un context în care ar fi trebui să insiste pe performanța sa în PSD. „Nu ştiu de ce Paul Stănescu recurge la această interpretare care nu corespunde realităţii. Toată ţara a putut vedea cum l-am înfruntat pe preşedinte şi înainte de alegerile prezidenţiale, dar şi în timpul campaniei electorale. Mai mult, preşedintele de multe ori m-a jignit şi chiar a fost cel care s-a ocupat pentru a pleca de la guvernare.

Îmi amintesc că am preluat partidul într-un moment dificil, după un scor dezamăgitor la europarlamentare. Dacă am fi rămas cu o conducere interimară, aşa cum susţine Paul Stănescu, am fi intrat în alegerile prezidenţiale mult mai vulnerabili şi mult mai slăbiţi. În urma deciziei PSD să se prezinte cu propriul candidat în alegerile prezidenţiale, alegătorii au avut o alternativă reală la oferta partidelor de dreapta iar partidul în ansamblu a ieşit mult mai întărit. Să nu uităm că mulţi nu ne dădeau şansa să intrăm nici în turul II”, a mai spus fostul premier.

PSD-ul se va transforma radical, în contextul în care Dăncilă se gândește că va fi demisă din partid. „N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, n-ar fi exclus. Dar am crezut că membrii acestui partid învaţă din greşeli şi că atunci când am greşit nu mai repetăm acea greşeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obişnuinţă şi mă aştept la orice. Nu ştiu ce voi face, sper să nu se ajungă la acest lucru, sper să existe mai multă înţelepciune şi să nu uităm că de fiecare dată am dat afară, am dat afară şi ce am câştigat? Nu am câştigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, asta este. Să şi-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situaţie”, a concluzionat fostul președinte al partidului social democrat.