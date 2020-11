Viorel Lis nu se poate abține. A luat-o pe Oana și au mers la păcănele. Cum s-a sfârșit totul

Fostul primar al capitalei, Viorel Lis, se pare că nu s-a lăsat de jocurile de noroc, chiar și în pandemie. Însoțit de Oana Lis, fostul edil a decis să iasă la o plimbare prin oraș. În afară de plimbare, cei doi au dt o raită șie la sala de jocuri.

Deși suntem în plină pandemie, asta nu i-a speriat pe Viorel Lis și a lui soție, Oana. Cei doi, în acest weekend, au decis să iasă în oraș la o plimbare, având în vedere că vremea a permis acest lucru. Îmbrăcată elegant, cu o imensă pălărie neagră și un decolteu pe măsură, Oana l-a însoțit pe fostul edil al Capitalei, ajuns la 76 de ani, pe bulevardele bucureștene.

Numai că Viorel Lis nu s-a mulțumit doar cu o plimbare. Paparazii cacan.ro i-au urmărit pe cei doi prin oraș. Astfel au descoperit că Viorel nu a renunțat la patima sa, și anume jocurile de noroc. Cei de la cancan i-au surprins pe cei doi într-una din sălile de păcănele din București, unde Viorel Lis, pare-se că nu și-a pierdut îndemânarea.

Nu mai este un secret, de mult, faptul că Viorel Lis are această patimă, a jocurilor de noroc. În urmă cu câțiva ani, fostul edil a recunoscut că nu se poate lăsa de aceste jocuri. Ba mai mult, recunoștea că mare parte dn averea sa și pensie se duceau, și încă se mai duc, pe astfel de jocuri de noroc. În 2019, într-un interviu, Viorel Lis vorbea de jocurile de noroc și de câți bani a pierdut de-a lungul timpului cu această patimă.

”Rar mai joc acum la păcănele, din motiv că mă deplasez greu. Am toate bolile din lume: la cap, diabet și la nivelul picioarele. Le am amorțite până la genunchi. Dacă mă vede cineva mergând pe stradă, zice că sunt beat. Iau 30 de pastile pe zi. Când sunt în stare, mai merg pe la mall Vitan, unde se dă și de mâncare gratis, în sala de jocuri, sunt și petreceri acolo… Bei bere, mănânci… Chiar dacă nu câștigi, de un milion-două tot mănânci, două persoane.

Mă duc cu Oana. Mă ține în viață faptul că joc zilnic la pariuri sportive. Neputând să mai muncesc, mă uit toată ziua la meciuri. Am câștigat marțea trecută 1.500 de lei la pariuri sportive, pe meciurile din preliminariile Euro 2020. Am evitat surpriza Bulgaria – Kosova 2-3. Am avut și victoria României. Nu joc toate sporturile, ci doar fotbal, tenis, handbal și baschet. Prietena mea, Oana, îmi pune biletele”, povestea în 2019, Viorel Lis.