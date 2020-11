EXCLUSIV! Oana Lis îl face tătic pe Viorel Lis, la 76 de ani! ‘Aștept să apară un suflețel!’

Ani de zile a încercat să devină mamă, însă soarta nu i-a surâs. Oana Lis (41 de ani) nu vrea să apeleze la o fertilizare în vitro. Ea a povestit, pentru playtech.ro, că vrea să înfieze un copil, cât mai curând. După ce a absolvit niște cursuri speciale, Oana a obținut certificatul de părinte adoptiv. Viorel Lis (76 de ani), soțul ei, o încurajează să facă acest pas. Fostul primar al Capitalei mai are doi copii, din prima căsnicie, pe Adrian și Alina, cu care însă nu are o relație apropiată.

Cum e viața pe pandemie pentru voi? Viorel nu iese din casă, cum e cu sănătatea?

Viața în pandemie pentru noi are și părți bune și mai puțin bune. Noi eram persoane sociale. Eram la aproape toate evenimentele, ne place să ieșim, ne e dor de prietenii din showbiz. Eu mă feresc foarte mult, am refuzat nu m-am dus la două botezuri pentru că îmi este teamă pentru Viorel la ce comorbidități are el cred că virusul i-ar fi fatal. Acum Viorel stă pe Tik Tok că nu are ce să facă, pariurile sunt închise, pe stradă e virusul. Partea bună e că ne-am apropiat și îmi aduc aminte de primii cinci ani de relație, în care noi nu ieșeam despărțiți unul fără altul. Viorel ar fi trebuit să se mai interneze la spital, ca să-și mai facă un control, dar, din păcate, nu am mai mers. Am fost o dată la programe la neurologie, la diabetolog. Cu piciorul avea o problemă din cauză diabetului. Sunt probleme, urgențe care nu ai cum să le eviți. Te protejezi cu mască, dar trebuie să mergi. Sunt alte probleme pe lângă COVID care sunt urgențe medicale.

Oana Lis și-a închis cabinetul de psiholog din cauza pandemiei

Am aflat că îți dorești să înfiezi un copil? Viorel e de acord?

Decizia mea este că vreau să înfiez un copil, am continuat cursurile pe care trebuie să le faci pentru a înfia. Mi-am luat certificatul de părinte adoptiv, Viorel mă susține. Acum aștept să fiu sunată. Mă rog la Dumenzeu, rog destinul să apară un suflețel care are nevoie de mine și eu de el.

Ai închis cabinetul din cauza pandemiei. Dai consultații on-line? Cum a afectat pandemia oamenii din punct de vedere psihologic? Sunt tot mai mulți oameni care se confruntă cu depresii, atacuri de panică. Cum facem să depășim aceste stări?

Da, din păcate a trebuit să suspend activitatea față în față. Deși cabinetul era mare, puteam să păstrez distanța, am zis totuși să fiu precaută și să-l protejez pe Viorel. La început în cele trei luni de izolare am dar consultații on -line pro bono, oamenii erau într-o paranoia totală, nivelul de panică era foarte mare. Pe de altă parte, să stai atât închis în casă, efectele psihologice se vor vedea pe termen lung. Sper să apară un vaccin, să se rezolve cumva și oamenii să fie din nou ființe sociale. Singurătatea e foarte grea și stă la baza depresiei care e boala secolului. Am lansat acum un curs on line ”Puterea iubirii de sine”, inspirat din viața mea. Foarte multe căsnicii au ajuns la sfârșit după perioada de izolare, ajungi să te cunoști cu adevărat.

Oana Lis a învățat să folosească aragazul și să încălzească mâncarea comandată

Din ce trăiți în pandemie? Vă descurcați din pensia lui Viorel?

Cheltuielile sunt mult mai mici decât înainte. Acum din fericire nu ne bazăm doar pe pensia lui Viorel, am început să câștig și eu. Am grijă acum și de el, și de bunica mea. Sunt în sfârșit pe picioarele mele. Acum, dacă aș mai avea 18 ani, i-aș spune Oanei să nu mai stea în spatele unui bărbat și să facă și ea ceva.

Ai învățat să gătești?

Tot timpul izolării comandăm mâncare, dar trebuia să le încălzesc, nici nu știam că e acolo aragazul, eu țineam machiajele acolo, niște cutii. Am învățat să-l folosesc și acum fac salată de ton cu ou, avocado și ulei de măsline. Îi place și lui Viorel mult. Încerc să ne ridicăm imunitatea în perioada asta, mâncăm cât mai natural.