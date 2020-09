Viorel Lis continuă lupta la tribunal. Ultima decizie l-a scos din sărite

Fostul primar, Viorel Lis nu reușește să scape de problemele create din cauza unei moșteniri. El se judecă de un an de zile cu vecinii pentru o livadă din localitatea natală. Decizia luată de magistrați l-a scos din sărite.

Când Viorel Lis credea că a scăpat de probleme o dată pentru totdeauna, procesul pentru moștenire a luat o întorsătură urâtă, după ce vecinii săi au decis să nu renunțe ușor la luptă. Fostul edil și ceilalți adversari cu care se judecă pentru o livadă situată într-o localitate din județul Argeș au vrut să ajungă la o înțelegere, dar judecătorii nu au fost de acord cu tranzacția lor.

Potrivit Spynews.ro, Viorel Lis declara în urmă cu 15 ani despre moștenirea din localitatea natală:

”În timpul mandatului n-am avut nici o firmă. Un lucru mai de preț era casa părintească de la Curtea de Argeș, pe care am extins-o cu o cameră. În plus mai aveam patru hectare de pământ, moștenite de la părinți. În urma divorțului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o și apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana” spunea Viorel Lis.