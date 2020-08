Viorel Lis, lovitură surpriză. Decizia judecătorilor pentru moștenirea fostului primar

Procesul pentru moștenire în care este citat Viorel Lis, fost primar al Capitalei, a luat o întorsătură incredibilă după ce persoanele implicate în dosar au decis de comun acord să se împace.

Viorel Lis, lovitură incredibilă. Ce decizie au luat judecătorii în dosarul pentru moștenirea fostului edil

Viorel Lis și celelalte persoane care se judecă în dosar pentru o livadă localizată în județul Argeș au încercat, de curând, să pice la o înțelegere, însă judecătorii n-au fost de acord cu decizia părților implicate, hotărând ca procesul să se deruleze mai departe.

„Respinge tranzacţia părţilor, formulată în cauza privind pe reclamanţii-pârâţi ION GABRIELA, MEDARU MIHAELA-IULIANA, ION CRISTIAN CĂTĂLIN, pe pârâtul-reclamant LIS VIOREL şi pe pârâta LIS FLORENTINA. Cu recurs în termen de 30 de zile la Tribunalul Argeş. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Curtea de Argeş”, au decis, de curând, judecătorii.

Ce spunea Viorel Lis despre obiectul dosarului

Acum 15 ani, Viorel Lis spunea că cel mai de preț lucru pentru el este casa părintească din judeţul Argeş. „În timpul mandatului n-am avut nici o firmă. Un lucru mai de preţ era casa părintească de la Curtea de Argeş, pe care am extins-o cu o cameră.

În plus mai aveam patru hectare de pământ, moştenite de la părinţi. În urma divorţului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o şi apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana„, declara Viorel Lis.

Viorel Lis are probleme grave de sănătate

Pe de altă parte, în ultima perioadă, Viorel Lis s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Cea care i-a fost alături și l-a făcut să treacă mai ușor pepeste necazuri a fost Oana, soția sa. În 2019, Oana Lis declara că Viorel Lis fost diagnosticat cu depresie, iar ea, proaspăt ieşită de pe băncile facultăţii de psihologie, încearcă să îl facă să depășească această perioadă nefericită.

„Pe de altă parte, majoritatea oamenilor după ce trec de o vârstă se confruntă cu depresia. Viorel este un om care a avut 2000 de oameni sub conducerea lui. E foarte greu ca dintr-o dată să fii un pensionar normal, după ce ai fost activ toată viaţa, dar eu îl susţin cum pot„, spunea Oana Lis.