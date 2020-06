Viorel dă cărțile pe față despre Vulpița de la Acces Direct. “Da, am bătut-o”

Viorel a recunoscut că a bătut-o pe Vulpița, iar acest lucru a fost făcut public de către asistenta emisiunii, Emily Burghelea, care și-a și dat demisia. Viorel spune că a bătut-o o singură dată pe Vulpița, însă consoarta sa îl contrazice și spune că s-a întâmplat de două ori, pe când echipa Acces Direct spune că așa ceva nu a avut loc!

Viorel a recunoscut că a bătut-o pe Vulpița

Furtuna de la Acces Direct s-a pornit odată cu demisia asistentei Emily Burghelea, care nu a mai suportat să vadă cum Viorel o agresează pe Vulpița. Aceasta a spus că Viorel își bate soția, iar noua vedetă a Antenei 1 a recunoscut și el că a agresat-o pe Vulpița.

”Da, am bătut-o o singură dată pentru că nu m-a ascultat. A fost o ceartă, nu mai țin minte de la ce, și eu strigam la ea. Nu am zis nimic, dar apoi am înjurat-o, i-am luat telefonul din mână, l-am spart și apoi am luat-o de mână și am împins-o”, a povestit Viorel în luna ianuarie a acestui an, chiar în platou.

”A venit fostul naș peste mine, m-a dezbrăcat”

Oficialii emisiunii Acces Direct spun că acest lucru nu este posibil. Radu Rotaru, reporterul care i-a avut ”în grijă” pe Vulpția și Viorel bagă mâna în foc că informația este una falsă.

”Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată”, a explicat reporterul Radu Rotaru.

Vulpița a rememorat momentele când a fost agresată de Viorel. ”De două ori m-a bătut. A doua oară cu fostul naș. A venit fostul naș peste mine, m-a dezbrăcat, un nasture, și eu aveam fetița mică. S-a dezbrăcat până la jumate și eu numai un nasture. Soacra mea l-a invitat la noi acasă. Eu eram cu fata acasă. Soacra era la treabă, socru cu căruța plecat. Viorel, la muncă. I-am spus lui Viorel la telefon. El căuta să-l bată pe naș. (M-a bătut pentru că, n.r.) a zis că nu vreau să recunosc – că tu vrei să desparți familiile”, a povestit Vulpița tot în platou.