Acuzații grave la adresa Antena 1! Cum ar fi ascuns dovezi cutremurătoare despre bătăile încasate de Vulpița

Decizie șocantă la Antena 1, deoarece Emily Burghelea, asistenta de la emisiunea ”Acces Direct” și-a anunțat demisia. Tânăra a spus cu ochii în lacrimi că nu mai suportă ce se întâmplă și este nevoită să părăsească emisiunea.

Emily Burghelea a demisionat de la Acces Direct

Astfel, se pare că faptul care a determinat-o pe Emily Burghelea să renunțe la ”Acces Direct” are legătură cu celebra Vulpița. Spre finalul emisiunii, blonda a semnalat că nu mai poate să reziste și că trebuie să vorbească despre ceea ce se întâmplă. Aceasta a făcut și o dezvăluire șocantă, declarând că Vulpița este agresată de Viorel și că i se pare revoltător că nimeni nu face nimic în acest sens.

Emily Burghelea a răbufnit în direct, dar a fost repede oprită de către Mirela Vaida. Tânăra asistentă a devzăluit cu ochii în lacrimi că Vulpița este agresată, plină de vânătăi și că nimeni nu bagă în seamă acest lucru.

“Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot… Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e cu chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine”, a precizat Emily Burghelea la finalul emisiunii moderată de Mirela Vaida la Antena 1.

”Nu am cum să accept ce se întâmplă”

Emily Burghelea a șocat pe toată lumea atunci când și-a dat demisia. Tânăra și-a acuzat colegii că nu se implică pentru Vulpița, care se află într-o situație critică. Imediat după ce emisiunea Acces Direct s-a încheiat, Emily a postat pe contul personal de Instagram un mesaj în care dezvăluie tot ce se petrece în spatele camerelor de luat vederi.

“Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau, dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis… La revedere!”, a precizat Emily Burghelea pe pagina sa oficială de Instagram.