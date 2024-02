Andreea Marin nu poate uita ce se întâmpla în timpul căsniciei cu Ştefan Bănică Jr. Vedeta face dezvăluiri dureroase

Din exterior, părea că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, însă doar ea știa ce suferință îi măcina gândurile. Andreea Marin nu poate uita nici acum prin ce a trecut în timpul căsniciei cu Ștefan Bănică Jr. Prezentatoarea a vorbit deschis despre un capitol dureros, pe care a reușit cu greu să îl depășească.

Celebră, cu o carieră de succes, iubită și apreciată de românii din toate colțurile țării, dar această listă lungă de reușite nu a ferit-o de o experiență cumplită, ce aproape a doborât-o.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Cele două vedete s-au căsătorit în anul 2006 și au divorțat în 2013. În timpul căsniciei cu actorul, prezentatoarea a început un nou capitul al vieții sale: a devenit mamă.

Privită din exterior, la acea vreme, viața prezentatoarei părea perfectă, însă în spatele chipului zâmbitor se ascundea o mare suferință, pe care a ascuns-o de cei din jurul său.

Sinceră și deschisă, Andreea Marin a mărturisit, într-un interviu acordat recent, că a suferit de depresie în timpul căsniciei cu Ștefan Bănică Jr, la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Violeta.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a povestit vedeta.