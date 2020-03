Violeta Alexandru, anunț pentru acești pensionari. Ce se întâmplă cu banii lor

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a făcut astăzi o conferintă de presă unde a precizat ce se va intaampla in acest context de coronavirus. Declarațiile vin după ședinta de guvern din cursul zilei de ieri.

Violeta Alexandru, anunț pentru acești pensionari

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a făcut precizări cu privire la mai multe categorii de persoane. Se susupendă executarea silita și poprirea.

”Plătitele se vor face ditect de AJOFM, la fel se va intampala si la inceputul lunii mai. Echipele AJOFM sunt in prima linie, sunt deja organizate sa procesese informatiile.

În maximum 15 zile, agențiile județene vor efectua plățile pentru angajatori, spre deosebire de termenul stabilit anterior, de 30 de zile. Angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomajul tehnic. Pentru alte categorii, alți angajatori din mediul neguvernamental, prevederile șomajului tehnic li se aplică în totalitate, recomandăm să depună documentele necesare. Pentru alte categorii, persoane fizice, pentru PFA, procedura prevede ca, pe baza unei declarații să se ofere un cuantum de 75 la sută din salariu mediu brut pe țară.

”Avem încredere în angajatori”

Am inclus prevederi detaliate în legătură cu plata sportivilor. Și pentru această categorie avem măsuri clare. Cluburile trebuie să se prezinte cu o listă cu sportivii. Obiectivul care ne interesează este să ajungă cât mai repede fondurile la cei care au nevoie.

Dacă are mai multe contracte, dintre care unul este activ, atunci acea persoană nu poate primi șomaj tehnic.

Am asigurat fondurile pentru mămicile care își doresc să continue concediul de creștere a copilului, dar și pentru cele care își doresc să revină mai rapid în câmpul muncii. Am inclus creșele între unitățile în care se suspendă activitatea. În acest fel, unul dintre părinți poate primi indemnizație ca să poată rămâne la domiciliu să aibă grijă de copil. Am solicitat suspendarea executării silite pentru pensiile care se află în această situația zilele acestea. Avem totala incredere in romani, avem incredere in angajatori, guvernul pleaca de la premisa de incredere”,a spus Violeta Alexandru.