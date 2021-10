Vin 6 luni grele pentru Valentina Pelinel. Medicii i-au dat verdictul trist

Valentina Pelinel a trecut prin momente cumplite după ce a suferit o intervenție chirurgicală de urgență în urmă cu doar câteva zile. Ce a pățit soția lui Cristi Borcea, de fapt.

Fostul topmodel Valentina Pelinel s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Frumoasa blondină a fost operată de urgență la jumătatea lunii octombrie, iar medicii i-au dat vestea tulburătoare. Soția lui Cristi Borcea se pregătește de o recuperare care va dura șase luni de zile.

Acum opt ani, Valentina Pelinel a suferit un accident la ski, în urma căruia a rămas cu sechele la picior. Vedeta și-a rupt atunci ligamentul și s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Recent, fostul topmodel a fost supus unei noi intervenții chirurgicale din cauza ligamentului încrucișat.

Valentina Pelinel a postat, recent, o fotografie în care stă sprijinită în cârje, imagine care i-a emoționat pe fanii divei. În schimb, vedeta a declarat că se simte bine, semn că abia așteaptă să-și reia activitățile de dinainte de operație.

În prezent, partenera de viață a afaceristului Cristi Borcea se află acasă, unde se bucură de confortul propriului cămin, fiind îngrijită de soțul și copiii ei. Valentina Pelinel este optimistă și speră să se repună rapid pe picioare, fiind o persoană extrem de activă.

„Sunt o fire activă și mă voi pune repede pe picioare. Pot lucra cu greutăți pentru brațe și abdomen atâta timp cât nu pun presiune pe genunchiul stâng. Doar că am înlocuit accesoriile cu cârjele momentan, ha ha, dar scap de cârje foarte curând pentru că fac recuperarea ca la carte.

Teoretic, recuperarea durează 6 luni, eu vreau să o fac sârguincios, să nu am probleme și să pot face sport ca lumea, e un ligament nou, o să mă obișnuiesc. E adevărat că am plecat mai devreme din spital… Mersul în cârjă e o noutate, am și foarte multe scări acasă, dar acum reușesc să le cobor”, a declarat Valentina Pelinel, în exclusivitate pentru click.ro.