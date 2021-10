De ce a ajuns Valentina Pelinel de urgenţă la spital: “S-a rupt. Am avut nevoie de operaţie”

Valentina Pelinel și-a îngrijorat fanii în momentul în care a fost surprinsă ieșind dintr-o clinică particulară. Aceasta se deplasa cu greu și a avut nevoie de cârje pentru a ajunge la mașina care o aștepta, iar abia acum a mărturisit ce probleme de sănătate are.

Blondina și-a obișnuit admiratorii cu apariții fără de cusur, însă acum vedeta a trecut printr-o operație dificilă, așa că s-a văzut nevoită să renunțe la ținutele rafinate. Modelul are o viață activă, astfel că puțini se așteptau să o vadă într-o ipostază dureroasă.

Soția lui Cristi Borcea a suferit, în urmă cu 8 ani, un accident la ski. Aceasta a recunoscut că a fost nevoită să se opereze acum pentru a se asigura că obiceiurile sale nu o să aibă de suferit. Vedeta nu se vedea fără a face sport și a duce o viață activă, așa că a apelat imediat la ajutorul medicilor.

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persooană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persoană sedentară.

Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația.”, a spus Valentina Pelinel la Antena Stars.