Vila care are un sat întreg la subsol. Câte camere are locuința

Există în lume o vilă ce ascunde la subsol un sat întreg. Este vorba despre o locuință extrem de mare, evaluată la sute de milioane de dolari. Este dotată cu zeci de camere, care mai de care mai utile, printre care și un garaj imens sau saloane de înfrumusețare. Unde se află proprietatea controversată și cui aparține.

Ce se ascunde la subsolul unei vile imense

Una dintre cele mai mare case din Londra este deținută de un oligarh rus pe nume Andrey Guryev. Deși nu se crede că acesta locuiește acolo, se pare că vine destul de des, mai ales de când este implicat în războiul din Ucraina.

Este vorba despre Witanhurst House, care adăpostește la subsol un adevărat sat subteran. Clădirea a fost amenajată în stil gregorian și finisată până la ultimul detaliu de cei mai pricepuți arhitecți. Construcția a fost finalizată în 1920, iar recent a fost renovată.

Locuința surprinzătoare are în total 65 de camere, printre care 25 de dormitoare, 12 băi, dar și o sală de gală extrem de bine amenajată, destinată unora dintre cele mai importante evenimente.

Ce anume conține acel sat subteran, dotat cu o mulțime de facilități? Printre acestea se regăsești și un adevărat complex de saune, o piscină de 21 de metri sau chiar un salon de masaj.

Tot aici se află și un cinematograf uriaș, o cameră de jocuri, un salon special de înfrumusețare și multe alte încăperi destinate distracției. Din vila controversată nu putea lipsa nici reședința angajaților, dar nici un garaj ce poate include 25 de mașini.

Vila are un preț colosal

Pe domeniul său se găsește și „The Orangery”, o casă modernă construită în stilul Georgian, înlocuind o aripă demolată a clădirii originale. Această casă adițională este spațioasă, având mai multe săli de zi, o bucătărie generoasă și un centru media dotat cu ultima tehnologie, având acces direct la satul subteran.

Guryev, unul dintre cei mai bogați ruși, cu o avere estimată la aproximativ 3 miliarde de euro, deține mai multe proprietăți de lux în diverse locații din întreaga lume, inclusiv una situată în apropierea sediului Serviciului Secret al Marii Britanii. Cu toate acestea, oligarhul rus se confruntă cu o situație delicată, fiind sancționat de guvernul britanic din cauza implicării în conflictul din Ucraina.

În plus, are șanse reduse să câștige procesul cu celălalt alt om de afaceri rus, care a fost exilat în Marea Britanie în 2005 din motive politice evidente. Acesta spune că are multe arme împotriva omului de bază al lui Putin și speră că va pune mâna pe această clădire impunătoare.

Proprietatea, evaluată la nu mai puțin de 300 de milioane de lire sterline, este în prezent în vânzare, iar prețul final pentru această reședință, care include un sat subteran și nu mai puțin de 65 de camere, rămâne de văzut.

Alexander Gorbachev l-a dat în judecată pe Andrei Guryev, cel care deține una dintre cele mai mari clădiri din Londra, care se bucură de un succes formidabil. În cazul în care acesta va câștiga procesul, va intra în posesia proprietății.

Oligarhul rus, apropiat lui Vladimir Putin, traversează o perioadă extrem de dificilă. Acesta este luat în vizor de mai marii lumii, după ce a început să aibă o prezență tot mai mare în războiul provocat de Rusia în Ucraina.