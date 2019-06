VIDEO Vezi numărul câștigător din finala iUmor, Antena 1! Ce s-a întâmplat după ce a fost postat pe Youtube

Numărul câștigător de la iUmor, de la Antena 1, a amuzat întreaga țară. Câștigătoarea, Irena Bloclincă, a ironizat-o atât de bine pe Viorica Dăncilă, premierul României, încât publicul și juriul i-au acordat marele premiu de 20.000 de euro.

Numărul său scenic din finala iUmor a fost publicat și pe YouTube, unde s-a viralizat foarte rapid și a avut peste un milion de vizualizări în doar două zile. Totodată, clipul a fost pe primul loc în rândul videoclipurilor populare pe YouTube România.

Nu doar că actrița Irena Boclincă a fost atât de bine machiată încât jurai că o vezi pe Viorica Dăncilă, dar replicile sale au fost atent compuse și au făcut tot deliciul emisiunii. A fost cel mai bun număr de stand up comedy din al șaselea sezon al emisiunii iUmor, un sezon care a fost dominat de comedianți foarte buni.

Jurații au fost, de asemenea, impresionați de numerele ei de comedie, atât la preselecții, cât și în finală. Chiar și Cheloo a râs cu poftă, iar el nu e deloc ușor de amuzat, mai ales când vine vorba de politica din România:

Irena Boclincă a fost copleșită de emoții atunci când și-a auzit numele în momentul desemnării câștigătorului și, cu toate că a muncit mult pentru a ajunge la acest nivel și 20.000 de euro nu e o sumă greu de lepădat, actrița a făcut un gest impresionant. A donat premiul, integral, lui Vasi Borcan, un alt finalist de la iUmor, care este imobilizat în scaun cu rotile.

„Sã ştiţi cã nu este uşor sã vii într-un oraş şi sã o iei de la zero, dar totuşi acest premiu o sã meargã cãtre cineva care poate nu cã ar avea mai mult nevoie decât mine, dar cu siguranţã îi va folosi…Vasi Borcan! Tot timpul am vrut sã fac un act de caritate şi niciodatã nu am avut posibilitatea, nu am avut bani ca sã fac asta!”, a spus Irena.