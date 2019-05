Cum arăta Carmen de la Sălciua înainte să devină vedetă pe Youtube. FOTO

Carmen de la Sălciua este o femeie frumoasă și talentată. A devenit vedetă pe Youtube după ce a lansat mai multe piese care au adunat împreună sute de milioane de vizualizări. Este tot mai apreciată și continuă să facă furori pe internet. Pentru a crea imaginea pe care o are astăzi, artista a recurs la mai multe intervenții chirurgicale.

Cum arăta Carmen de la Sălciua înainte să devină cunoscută

Carmen de la Sălciua și-a operat nasul în trecut, dar susține că a recurs la acest tip de intervenție chirurgicală din cauza unor probleme de sănătate. În plus, artista și-a injectat buzele cu acid hialuronic, și-a făcut pomeții mult mai proeminenți și a intervenit și asupra sprâncenelor.

Dacă v-ați întrebat cum arăta Carmen de la Sălciua înainte să devină vedetă pe Youtube, pe internet sunt și câteva poze cu artista din perioada în care nu era cunoscută în lumea muzicii.

Carmen de la Sălciua e vedetă pe Youtube

Piesele artistei au milioane de vizualizări pe Youtube, iar unele ajung chiar și la 47 de milioane de vizualizări (melodia „Dansez prin ploi”). Din repertoriul ei mai fac parte piese precum „Aș vrea să uit numele tău”, „Îndrăgostit”, „Părăsește-mă, te rog” și „Se oprește timpul.”

Chiar dacă se bucură de frumusețe, bani și faimă, cântăreața nu are noroc în dragoste. A divorțat de fostul soț în 2018.

„Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi…nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă. Atunci când ierți prea multe greșeli, riști să favorizezi răul”, a fost mesajul prin care artista a anunțat divorțul.