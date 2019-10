VIDEO Pugilistul Patrick Day, în comă după un KO. Sportivul de 27 de ani a primit o lovitură cumplită în timpul meciului

Pugilistul american Patrick Day trece prin momente cumplite, după ce a fost făcut KO de compatriotul său Charles Cornwall, într-un meci din cadrul galei de la Wintrust Arena din Chicago. Boxerul a primit o lovitură puternică în runda a zecea, a căzut la podea inconștient și a fost transportat în stare gravă la spital.

În vârstă de 27 de ani, Patrick Day a urcat în ring, sâmbătă, cu Charles Cornwall, într-un meci din cadrul galei de la Wintrust Arena din Chicago, la categoria super-welter (categorie semi-mijlocie, cunoscută și sub denumirea de super-greutate medie sau junior). Cei doi sportivi au rezistat în ring până în runda a zecea, când Cornwall i-a prins un croșeu puternic lui Day și l-a trimis la podea. Americanul nu s-a mai putut ridica și a fost transportat în stare gravă la spitalul Norhtwestern Memorial din Chicago.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb

— MMA India (@MMAIndiaShow) 13 octombrie 2019