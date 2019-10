Legătura lui Leonard Doroftei cu Gigi Becali, după ce s-a mutat în Canada. Cu ce se ocupă, de fapt, acolo

Leonard Doroftei a dezvăluit că singurul lucru care l-ar fi ținut în România ar fi fost numirea în funcția de președinte al Federației Române de Box (FRB). Fostul campion mondial se află în Canada, unde a plecat din cauza problemelor pe care le-a avut cu autoritățile din Ploiești, în legătură cu afecerea sa. El lucrează acum la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali.

Leonard Doroftei lucrează pentru o rudă a lui Gigi Becali

Fostul pugilist a plecat în Canada, în urma problemelor pe care le-a avut în Ploiești. El și-a deschis un pub în centrul orașului, într-un spațiu oferit de Primărie, însă autoritățile locale l-au dat afară din locație în cele din urmă, astfel că Moșu’ și-a mutat afacerea sub peluza stadionului Ilie Oană. Din nefericire, profitul a scăzut foarte mult, iar Leonard Doroftei și-a închis barul, și-a vândut casa și a plecat în Canada. În urma tranzacției, a pierdut 350.000 de euro.

„E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adi Diaconu. Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali”, a declarat fostul campion Mondial.

Leonar Doroftei vrea să vină în România de Crăciun, pentru a sărbători alături ce dei dragi și nu exclude varianta ca într-o zi să se întoarcă în țară definitiv. De altfel, Moșu’ nici nu ar fi plecat în Canada dacă ar fi fost numit în funcția de președinte al FRB.

„Voi reveni în România într-o bună zi. La Federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. – Titi Tudor supranumit Titi Prosop) intram cu greu”, a mai spus Doroftei.