VIDEO Primul meci de tenis dintre două lesbiene s-a încheiat cu un sărut la fileu. Gestul de la finalul partidei

Meciul de tenis dintre două sportive care formează un cuplu în viața de zi cu zi s-a încheiat cu un sărut. Cele două au adus o dublă premieră în lumea tenisului. Iată fotografia emoționantă!

Primul meci de tenis dintre două lesbiene, încheiat cu un sărut

Turul prim al turneului WTA de 125.000 de dolari s-a încheiat apoteotic, cu un sărut la fileu. Meciul de tenis a fost unic datorită confruntării de pe teren a două sportive care se iubesc în viața de zi cu zi. Partida a fost una purtată în familie între cele două belgience Alison Van Uytvanck şi Greet Minnen. Cele două jucătoare de tenis nu s-au sfiit să recunoască încă de acum o bună bucată de vreme faptul că formează un cuplu. Soarta a decis ca ele să se lupte pe teren și să concureze una împotriva celeilalte.

Van Uytvanck a fost cea care s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1. La finele meciului, nimeni nu s-a supărat, drept dovadă a fost sărutul de la fileu al sportivelor. Alison Van Uytvanck este pe locul 56 în lume, iar Greet Minnen ocupă poziţia 122 mondială.

Cuplu de lesbiene, duel în premieră în circuitul WTA

„Am vrea sa vedem mai multe persoane care ies in fata si sa spuna ca este in regula ceea ce se intampla. Cred ca oamenii ar avea mai multa incredere. Ar fi ceva benefic, barbatii ar aprecia asta. Mai multe persoane si-ar recunoaste orientarea sexuala in felul acesta. Cu siguranta exista tenismeni activi gay. Personal, consider ca daca as fi fost barbat, mi-ar fi fost mult mai greu sa recunosc ca sunt gay, asta din cauza stereotipurilor existente”, a mai spus Alison Van Uytvanck, inainte de Wimbledon, pentru The Guardian.

Van Uytvack a recunoscut public în anul 2018 orientarea sa sexuală, dar și relația pe care o are cu Greet Minnen. „Ne simtim foarte fericite impreuna si asta este ceea ce vrem sa aratam lumii. Nimeni nu trebuie sa se justifice in fata lumii de ce este lesbiana sau homosexual, nu este ca si cum ar fi o boala. Avem o relatie foarte deschisa, iar parintii mei sunt mandri de acest lucru. Acest lucru a fost foarte important pentru noi pentru ca sprijinul ne-a facut sa ne simtim mai bine.”