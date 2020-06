VIDEO Incidentul în care a fost implicată vloggerița Tequila a fost filmat. Ce susține acuzatul că s-a întâmplat de fapt

Au apărut primele imagini cu bătaia din stradă în care vloggerița Tequila îl acuză pe un dezvoltator imobiliar că a agresat-o cu un fier beton. Bărbatul acuzat a ieșit și el cu primele declarații despre incidentul care a fost înregistrat de camerele de supraveghere.

Bărbatul acuzat de vloggerița Tequila că a bătut-o cu un fier beton a făcut primele declarații. În apărarea lui, omul de afaceri susține că el a fost primul care a fost atacat și a spus că lasă imaginile surprinse de camerele de supraveghere să vorbească pentru el. AICI puteți vedea filmarea.

”Mă bufnește râsul când citesc ce s-a scris. Eu nu am atacat pe nimeni, las filmările să vorbească în numele meu. Se vede cum eu am dat peste telefonul ei să nu mă mai filmeze pe o proprietate privată, iar dânsa a venit prin spate și mi-a pulverizat un spray lacrimogen în ochi. După care am intrat în birou, că nu mai vedeam.

Domnișoara a parcat pe o proprietate privată, pe o rampă pentru persoanele cu dizabilități, distrugând efectiv rampa. Eu am avut doar o discuție cu dumneaei. Din filmările camerelor de supraveghere din incinta complexului, se vede că dumneaei mi-a dat cu spray lacrimogen în față. Eu nu am atacat pe nimeni, las filmările să vorbească în numele meu. Am ridicat vocea la dumneaei când a scos telefonul mobil să mă filmeze pe o proprietate privată. Se vede cum eu am dat peste telefonul ei să nu mă mai filmeze, iar dânsa a venit prin spate și mi-a pulverizat un spray lacrimogen în ochi, după care am intrat în birou, că nu mai vedeam”.

Omul de afaceri susșine că nu a lovit-o cu nimic pe cloggeriță. ”După ce am primit spray-ul lacrimogen în față, se poate vedea pe imagini, eu am intrat la mine în birou, unde am căzut, efectiv, și am rămas acolo. Pe camera din spate se vede cum domnișoara fuge pe o stradă din spatele complexului. Nu o atinge nimeni, fuge singură. Ce declară dumneaei e treaba ei. Am făcut o plângere la poliție. Am înțeles că și dumneaei a făcut o plângere. Să vedem ce se întâmplă”, a mai spus omul de afaceri pentru sursa citată.

Poliția a început cercetările

Vloggerița Tequila a recunoscut într-o filmare urcată pe YouTube că i-a dat bărbatului cu un ”spray cu piper în ochi”, dar după ce acesta ”a sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână și îl ataca pe prietenul meu, Brandy”.

Vloggerița spune că a fostatacată după ce s-a întors la mașină pentru a-l căuta pe prietenul ei. ”După minute bune de când i-am dat cu spray-ul în ochi, nu știu cum acest robocop s-a trezit și a continuat să atace. Mă trezesc singură cu el, om înalt de 1,80 metri, cu un fier de doi-trei metri de construcții, că înjură și aleargă spre mine, și îmi înfige efectiv în picior, cu toată forța lui. Am avut norocul că am avut reflexul de a sări și a-l bloca cu coapsa și cu mâna. Altfel, probabil nu ar fi fost ok. Prietenul meu a avut nevoie de două copci la cap”, a spus tânăra.

Tânăra a mers la poliție, unde a făcut o plângere pe numele omului de afaceri. ”La data de 26 mai a.c., în jurul orelor 13:52, polițiștii postului de poliție Chiajna au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană de sex feminin, în timp ce se afla pe o stradă din localitate, pe fondul unui conflict spontan, a fost agresată fizic și verbal de către un bărbat, acesta lovindu-i totodată si telefonul personal”, au anunțat polițiștii.