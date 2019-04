VIDEO Imagini dramatice cu tornada care a răsturnat un autocar. De ce s-a întâmplat?

Autoritățile din Călărași au raportat că un autocar a fost răsturnat de rafale puternice de vânt. Condițiile meteo extreme au dus și la apariția unei tornade.

În Călărași, un autocar cu mai mulți pasageri a fost răsturnat de rafalele puternice de vânt. A fost activat codul roșu de intervenție și, până la ora publicării acestui articol, șapte persoane ar fi fost rănite în urma incidentului cu autocarul.

În imaginile dramatice de mai jos vezi cum arată tornadă incredibilă din România. Mai mulți șoferi au surprins aceste imagini, inclusiv oameni care se aflau în zonă. Conform primelor informații, oamenii s-au oprit pe marginea şoselei. N-au știut dacă să își continue drumul sau să stea pe loc până trece.

În autocar erau 40 de pasageri. Acesta s-a răsturnat pe autostrada A2, în localitatea Brâncoveni din Călărași. Vântul, în zonă, a atins și 90 de kilometri pe oră. La locul accidentului s-au deplasat şase echipaje de la ISU Călăraşi. Echipajele de la descarcerare au acordat primul ajutor victimelor.

De ce a apărut o tornadă în România?

Conform specialiștilor, într-o lume mai caldă, avem toate ingredientele care să aducă o intensitate crescută a unor furtuni și chiar a tornadelor. Climatologul Roxana Bojariu a explicat pentru VICE România cum se ajunge la așa ceva.

Deocamdată, rețeaua meteorologică din România abia acum începe să cerceteze aceste fenomene.

Din punct de vedere științific, cercetătorii încă mai au nevoie de date pentru a face o corelație între schimbările climatice și intensitatea tornadelor.

Tornada are o scară spațială de câțiva kilometri și un ciclu de viață de 30 – 60 de minute. Rețeaua meteorologică a României, care are vreo 100 de ani vechime, are ochiuri prea mari pentru a observa fenomene atât de rapide. Le vin în ajutor însă noi radare. Aceștia se așteaptă ca astfel să obțină date lămuritoare în curând.

Te poți aștepta ca, în timp, astfel de incidente să nu fie izolate. Asta pe măsură ce schimbarea climatică e în plină derulare și temperatura anuală crește.