Piesa „Arcade”, câștigătoarea Eurovision 2019, i-a adus gloria tânărului de 25 de ani Duncan Laurence din Olanda. Cu o scenografie simplă și o interpretare reușită, reprezentantul batavilor a obținut trofeul Eurovision râvnit de alte 25 de țări aflate în marea finală.

Piesa a fost considerată favorită încă dinainte de începerea semifinalelor. Mai multe bloguri dedicate concursului european apreciau că se va lupta pentru primul loc. Apoi, la casele de pariuri, Duncan Laurence era considerat cel mai mai probabil câștigător.

Trofeul i-a fost înmânat lui Duncan Laurence de către câștigătoarea de anul trecut a Eurovision, Netta Barzilai. Întreaga sală a fredonat, apoi, alături de artist, piesa câștigătoare, „Arcade”.

Pe lângă modul de interpretare, un vers din cântecul „Arcade” a devenit reprezentativ și extrem de folosit de fanii Eurovision: „Loving you is a losing game…”.

Versurile piesei câștigătoare au fost compuse de Joel Sjoo, Wouter Hardy și Duncan Laurence.

„A broken heart is all that’s left

I’m still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I’m afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I’ve saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn’t take a lot

I saw the end ‘fore it begun

Still I carried, I carried, I carried on

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don’t need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh.”