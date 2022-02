Victorie pentru Ucraina la finalul primei zile de război. Vecinii noștri au recucerit un punct important al țării

Rusia a invadat Ucraina în dimineața zilei de joi, 24 februarie, decizie militară care i-a îngrijorat pe liderii lumii. Cu toate acestea, la finalul primei zile de război, ucrainienii au reușit o victorie impresionantă împotriva rușilor. Aceștia au reușit să preia controlul asupra unui punct important aproape de capitala Kiev. Despre ce este vorba.

Potrivit celor de la Reuters, un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina susține că forțele militare ucrainiene ar fi reușit să recucerească aeroportul militar de la Hostomel.

De asemenea, ministrul Afacerilor Interne confirmă faptul că aeroportul din apropierea capitalei Kiev a fost recucerit de către militarii din Ucraina.

Autoritățile militare din Ucraina au declarat că, la orele 18.00 ale României, aproximativ 20 de elicoptere ruse și 8 aeronave MI-8 au adus trupe paramilitare pe Aeroportul Hostomel din regiunea Kiev, punct de control care s-a aflat sub controlul rușilor.

În cursul zilei de joi, 24 februarie, Au avut loc schimburi de focuri și atacuri aeriene cu avioane și elicoptere, în zona moment în care armata rusă a ocupat cu forța aeroportul.

📢 Ukraine’s Ministry of Internal Affairs: #Hostomel airport near Kyiv under #Ukraine‘s control!#StopRussianAggression #StopWar #StandWithUkraine https://t.co/hEKQ2UdaGr

— UATV English (@UATV_en) February 24, 2022