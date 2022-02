Joe Biden l-a desființat pe Vladimir Putin. Cât va suferi Rusia după invadarea Ucrainei: ‘E un paria’

După ce Rusia a invadat Ucraina în dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar mai multe orașe inclusiv capitala Kiev au fost bombardate, președintele american Joe Biden l-a avertizat pe Vladimir Putin de faptul că va suferi consecințele. Ce mesaj i-a transmis liderului de la Kremlin.

După ce Ucraina a fost invadată de armata rusă, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia i-a transmis un mesaj puternic lui Vladimir Putin. Oficialil american a declarat vehement că va lua o serie de măsuri drastice împotriva liderului Moscovei.

Potrivit spuselor lui Joe Biden, capacitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, euro, lire sterline și yeni va fi limitată, în viitorul apropiat.

De asemenea, americanii vor opri finanțarea și dezvoltarea armatei ruse, vor tăia jumătate din importurile de servicii Hi-tech din Moscova și vor amenda băncile rusești care dețin în jur de 1 trilion de dolari în active.

„Azi anunț noi sancțiuni care să maximizeze efectele asupra Rusiei. SUA nu fac asta singure, timp de luni lucrăm împreună cu aliații noștri (UK, Canada, Australia și alții). Suntem în acord complet. Vom limita capacitatea Rusiei de a se finanța.

Putin a respins toate ofertele noastre de dialog. Săptămâni întregi am avertizat că invazia se va întâmplă și acum o vedem pe scară largă. Putin este agresorul. Putin a ales acest război. Acum va suporta consecințele. Guvernul Rus a comis atacuri cibernetice asupra Ucrainei.

Am văzut o încălcare flagrantă a legislației internaționale. Am văzut un teatru politic la Moscova. Vom limita abilitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, lire și yeni.

Am văzut înscenări teribile ale Rusiei, conform cărora Ucraina comite genocid și că vrea să atace Rusia.

Rusia a invadat o țară independentă și suverană. Rusia a atacat cu avioane, bombe, tancuri. Noi am fost transparenți în legătură cu Putin.”, a declarat Joe Biden, potrivit celor de la Digi 24.