Victor Slav, prima afacere eșuată. Ce lovitură dură pentru vedeta TV. Intră în faliment?! EXCLUSIV

Fostul prezentator meteo își deschidea, împreună cu un asociat, în plină pandemie, un restaurant chiar în buricul capitalei, cu produse alese și sofisticate. La doar câteva luni distanță, problemele au început însă să apară.

“În două săptămâni dau drumul la un bistro pe Decebal. O să fie meniu internațional. Vom face și livrări la domiciliul clienților. Am un prieten asociat care are experiență în domeniu. Arată foarte bine, se numește Rich VIP Lounge.

Asta nu înseamnă că e numai pentru vip-uri. O să fie toată lumea bună prezentă acolo, sunt convins“, anunța Victor Slav, la emisiunea Teo Show, la finele lunii februarie. Fosta vedetă tv s-a ținut de cuvânt și, în doar câteva săptămâni, primii clienți îi treceau deja pragul.

Inițiativa lui Slav, de a deschide un restaurant în plină pandemie, când situația din sectorul HoReCa era una disperată, cu o rată mare a șomajului și cu multe hoteluri sau localuri intrate în faliment, a fost considerată chiar și de apropiați una destul de îndrăzneață.

Mai ales că fostul soț al Biancăi Drăgușanu, care căutase timp de mai bine de patru ani un spațiu unde să-și deschidă localul, investea o sumă frumușică în amenajarea bistro-ului, de culoarea aurului, cu care spera să dea lovitura.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg, iar în prezent Victor Slav e nevoit să tragă obloanele. Dată fiind noua situație, în care cazurile Covid au explodat și s-a impus certificatul verde pentru clienții care doresc să treacă pragul unui restaurant, afacerea lui Victor Slav se îndreaptă și ea spre faliment. De mai bine de o săptămână, telefonul unde se făceau comenzi online este închis și potrivit unor surse, în toată această perioadă clienții au cam lipsit cu desăvârșire.

Victor Slav și asociații săi au făcut, se pare, tot ce se putea pentru a atrage clienți. O promovare atractivă pe rețelele de socializare, întreruptă însă la finele lunii octombrie. Mai mult, în perioada în care intrarea într-un restaurant era condiționată de un test Covid negativ, bistro-ul acestuia s-a oferit chiar să facă gratis astfel de teste clienților care aveau o comandă de cel puțin 100 de lei.

Pentru bunul mers al afacerii sale, Victor Slav s-a implicat total și muncea chiar cot la cot cu angajații săi, el ocupându-se totodată și de promovare, dată fiind notorietatea sa. În localul său prețurile erau destul de atractive, dat fiind specialitățile ce erau servite.

„Împreună cu un prieten ne-am hotărât să intrăm într-o afacere cu mâncare. De ceva luni căutăm un loc pentru a deschide un restaurant. Iau banii din televiziune şi îi bag în altă parte.

Căutăm un spaţiu frumos pentru un restaurant. Eu mă pricep să degust, însă prietenul meu, cu care sunt asociat, se pricepe la tot. El se ocupă de multă vreme cu restaurante, are afacerile lui şi are un frate Masterchef, cu diplomă în domeniu”, mai spunea Slav pentru OK Magazin, în urmă cu ceva timp.