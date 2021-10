Victor Slav, prima declarație după ce a înlocuit-o pe Ilinca Vandici. Ce spune despre revederea cu Anda Adam

Victor Slav este cel care o înlocuiește pe Ilinca Vandici, la Bravo, ai Stil! Fostul prezentator meteo a vorbit despre motivul pentru care colega lui de la Kanal D nu mai poate fi gazda show-ului, momentan.

Victor Slav îi ia locul Ilincăi Vandici la Bravo, ai Stil!. Se pare că vedeta trece prin clipe delicate și are probleme de sănătate. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a spus că o lasă pe colega ei să spună mai multe despre această situație.

El a spus că a fost primit foarte bine de către concurente și a ținut să precizeze că este imparțial.

“Ilinca are nişte probleme de sănătate, dar o să vă povestească ea mai multe. Am emoţii, dar am emoţii întotdeauna când intru într-un platou.

Mă simt în largul meu în acest loc. Fetele m-au primit foarte bine, e gălăgie mare, dar e ok. Sunt femei care îşi doresc afirmarea şi este destul de complicat, recunosc. Sunt imparţial, nu ţin cu cineva anume”, a spus Victor Slav, la Teo Show.