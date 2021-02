Victor Slav cere despăgubiri de 500.000 de euro, după scandalul cu drogurile. Ce se întâmplă acum

Victor Slav cere despăgubiri de 500.000 de euro, după scandalul cu drogurile. Astfel că el a dat în judecată statul român cerând această sumă drept despăgubire, după ce în mod greșit a fost acuzat că a consumat substanțe interzise la volan.

Prezentatorul de televiziune Victor Slav a cerut suma de o jumătate de milion de euro daune morale și materiale, din partea statului român, după ce, în urmă cu mai bine de un an a fost testat pozitiv la consumul de cannabis, ulterior dovedindu-se că aparatul a greșit. Astfel că vedeta se consideră victima unei erori judiciare, cu atât mai mult cu cât rezultatele probelor biologice i-au fost aduse la cunoștință la câteva luni de la data recoltării, scrie wowbiz.ro.

Amintim că vedeta a fost oprită de o patrulă a poliției rutiere în data de 11 august 2019 și a fost supus unor teste atât pentru consumul de alcool, cât și de droguri. Acesta a picat însă la testul cu aparatul Drager Drug Test 5000, ieșind pozitiv la consumul de cannabis (marijuana). După câteva zile, informația a apărut în spațiul public și majoritatea publicațiilor din România au notat despre faptul că Victor Slav ar fi condus sub influența substanțelor interzise.

De asemenea, pe data de 11 august 2019, s-a început urmărirea penală in rem în ce privește săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice care să ateste faptul că se afla sub influența substanțelor interzise, însă rezultatul a ieșit că nu avea în sânge nici urmă de droguri. Însă autoritățile nu s-au grăbit apoi să transmită rezultatul probelor biologice, buletinul de analiză fiind emis abia în luna noiembrie 2019, iar ordonanța de clasare i-a fost comunicată în martie 2020. Pentru tot acest timp, Victor Slav a spus că ”a fost privat de exercițiul anumitor drepturi”.

Ce au decis judecătorii

Prin urmare, Victor Slav a dat în judecată Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, cerând despăgubiri în valoare de 500.000 de euro pentru repararea prejudiciilor survenite dintr-o eroare judiciară. Însă procesul nu a durat mult, iar judecătorii i-au respins acțiunea ca fiind inadmisibilă. S-a considerat deci că în cazul lui Victor Slav nu se poate pune problema de eroare judiciară, câtă vreme nu a venit ca urmare a unei hotărâri judecătorești și nici nu a fost reținut ori arestat în această cauză. Ba dimpotrivă, spun judecătorii, anchetarea și intergarea unei persoane asupra căreia planează suspiciunea că a comis o infracțiune repreintă o cauză legitimă. Însă decizia Tribunalului București nu este una definitivă și poate să fie atacată cu apel de Victor Slav.