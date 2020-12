Victor Ponta a scăpat porumbelul despre familia sa în direct: ”Nu pot să vorbesc decât în prezența Dacianei”

Victor Ponta a oferit câteva detalii despre familia sa. Politicianul este cunoscut ca o persoană destul de retrasă care nu atinge des subiecte personale precum familia, dar iată că acum a făcut acest lucru! Ce dezvăluiri neașteptate a făcut acesta în emsiune Denisei Rifai?

Victor Pponta, dezvăluiri despre familia sa

Victor Ponta este unul din cei mai cunoscuți oameni din politică tocmai pentru că activează în domeniul acesta de mulți ani. Deși este de o bună vreme în vizorul românilor, cei care aderează principiilor sale nu știu multe detalii despre viața sa persoanlă. Invitat la emisiunea Denisei Rifai numită „40 de întrebări", politicianul a oferit pentru una din puținele dăți detalii despre familie.

Printre momentele deosebite ale serii a ieșit în evidență faptul că Victor Ponta are trei moștenitori. Prima dată a mărturisit că el încearcă să fie un tată bun pentu fiul și fetele sale. "Sunt pregătit pentru ceva teribil, ce nu mi s-a mai întâmplat! Am zis că le-am văzut pe toate în acești ani de politică…", a declarat acesta, ulterior a fost întrebat câți copii vrea să aibă, iar el a răspuns: "Trei. Câți am acum, trei! (…) Nu pot să dezvolt, dar pot să răspund cinstit la întrebarea dvs". "Ați vorbit despre al treilea copil…". "Nu pot să vorbesc despre acest subiect decât în prezența Dacianei", i-a spus Victor Ponta.

„Am convenit cu invitatul meu din această seară, de la #40deIntrebari, Victor Ponta, să fiu eu cea care aduce toate clarificările legate de răspunsul său, referitor la faptul că are 3 copii, și nu 2, așa cum știam cu toții până acum. Daciana și Victor Ponta au înfiat o fetiță! Are 6 ani și se numește Maria Ponta. Un copil foarte frumos, pe care ei și l-au dorit enorm!”, a încheiat gazda emisiunii.

Politicianul și-a anunțat retragerea

„Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevărați, noi proiecte și noi provocări!”, scrie Victor Ponta pe Facebook, mulțumindu-le tuturor celor care i-au fost alături „în acest proiect”.

„Mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alături în acest proiect. Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevărați, noi proiecte și noi provocări!

Numai bine prietenilor – numai bine tuturor celorlalți! NEVER GIVE UP!” – a scris Victor Ponta, fără a da alte detalii.