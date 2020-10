Drama pe care o trăiește Denise Rifai. A spus tot adevărul acum

La câteva luni de la demisia de la Realitatea TV, Denise Rifai a debutat, zilele trecute, cu “40 de întrebări” pe Kanal D, emisiune care s-a bucurat de un succes uriaş în rândul telespectatorilor. Puţini sunt, însă, cei care ştiu detalii despre viaţa prezentatoarei cu origini iordaniene.

Deşi are o carieră de succes în televiziune şi o familie renumită în Iordania, Denise Rifai recunoaşte că nu a reuşit să îşi îndeplinească toate dorinţele. Prezentatoarea a povestit, pentru Click.ro, marele regret al vieţii sale.

“Toată viața mi-am dorit să am un bărbat al meu și copii. Sunt femeie matură, dar departe de a-mi întemeia o familie și de a face copii. Sunt departe de acel moment care în mod normal ar fi trebuit să se întâmple. Mi-aș fi dorit să am alături un bărbat care să mă iubească, cu care să fiu căsătorită, eu cred în această instituție a căsătoriei, și să am nu unul, ci patru copii: trei băieți și o fată. Dar nu a fost să fie. Viața trăită e foarte diferită de cea imaginată, accept și ideea că poate nu mă voi mărita niciodată, că poate nu voi avea copii. Nu știu ce-mi va oferi viața. Îmi fac profesia cu bună credință și aștept să văd ce mi-a rezervat Dumnezeu, pentru că eu cred în EL, în destin”, a spus realizatoarea TV.