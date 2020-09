Victor Ponta a intrat în izolare. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu șeful Pro România

Victor Ponta, șeful PRO România, a fost obligat să intre în izolare, după ce s-a întâlnit cu Aurelia Țaga. Ea este medic primar la Pediatria din Bacău și candidat din partea PRO România la președinția Consiliului Județean Bacău.

Victor Ponta a intrat în izolare

Femeia a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar anunțul a fost făcut de social-democratul Dragoș Benea.

”Eu știu că au avut ieri o zi de campanie, nu doar în municipiul Bacău, ci și în câteva comune de lângă Bacău. E problema fiecăruia unde își face campanie, când își face campanie, la ce candidează, cum candidează. Noi am atras atenția de mai mult timp că având în vedere funcția ei de șef secție la copii cronici, Spitalul de Pediatrie, această candidatură nu poate fi una responsabilă, decât în concediu de odihnă. Nu poți să faci campanie dimineața, iar seara să prestezi la Spitalul Județean, secția de pediatrie, e un gest la limita responsabilității.

Eu nu am făcut ancheta epidemiologică. Am văzut că au fost în câteva localități de lângă Bacău. Au fost mulți contacți direcți. Ea a confirmat știrea azi. Iar faptul că ieri au făcut campanie, tot de pe rețele lor de socializare am aflat”, a declarat Dragoș Benea, potrivit antena 3.

A venit însă și prima reacție a lui Victor Ponta. Acesta a declarat:

”Eu în campanie port tot timpul mască, cu excepția momentelor în care fac poze. Mă testez constant cu privire la infecția de coronavirus”, a declarat Victor Ponta.

Câte cazuri de coronavirus sunt în România

Până astăzi, 4 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 92.595 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, 39.626 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Tot până astăzi, 3.812 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Prin urmare, 46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități. În total au fost 47 de decese de ieri până astăzi.