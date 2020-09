Nea Marin are coronavirus. Ce se întâmplă cu emisiunea de la Antena 1

Veşti triste pentru fani! Nea Marin are coronavirus. Producătorii show-ului au anunţat ce se va întâmpla cu emisiunea de pe Antena 1.

Veşti rele pentru fanii lui nea Marin. Îndrăgitul prezentator a fost depistat pozitiv COVID-19, motiv pentru care filmările la cea mai nouă producţie a Antenei 1 au fost sistate pe termen nelimitat. Conform Libertatea.ro, vedeta a aflat că este infectat cu noul coronavirus în timp ce filma la Techirghiol o emisiune nouă. Aceasta urma să fie pe TV în 2021.

Întreaga echipă se afla încă de luni acolo, iar printre invitaţi se numărau Speak, Ştefania, Alex Velea şi Zani, fost concurent “Chefi la Cuţite”. Miercuri, un angajat al Antenei care se ocupă de cazări a fost depistat pozitiv, motiv pentru care au fost testaţi toţi cei cu care acesta a intrat în contact. Se pare că nea Marin şi un operator au luat şi ei virusul.

Aşa cum era de aşteptat, filmările au fost oprite şi toată lumea a fost trimisă acasă. Din păcate, nu este pentru prima oară când postul TV este obligat să sisteze show-uri din cauza coronavirusului. În luna iunie, toţi cei care lucrau la emisiunea “Te cunosc de undeva!” au fost testaţi şi trimişi la domiciliu, după ce Marcel Pavel şi Ozana Barabancea au fost infectaţi.

O lună mai târziu, şi “Acces Direct” a intrat mai devreme în vacanţă în urma îmbolnăvirii a doi invitaţi şi al unui operator.

„Noi suntem bine, deocamdată. E adevărat că cei mai mulți din colegii care au stat în izolare sunt asimptomatici. Iar ceilalți spun că tușesc, dar nu este nimic atât de grav încât să fie internați la ATI. Ei țin legătura du DSP. Sper ca toți colegii noștri să ne dea vești bune, să nu avem simptome și să ne simțim bine. Să trecem cu bine peste tot. Este o perioadă grea pentru toată lumea, ca orice om care iese din casă, suntem expuși. Am suspendat-o pentru patru zile, pentru că noi de vineri oricum am fi intrat în vacanță, așa că am intrat forțat în vacanță”, spunea atunci Mirela Vaida.