Cum se numește partidul lui Victor Ponta și care sunt cei mai importanți candidați de la alegerile locale 2020.

Victor-Viorel Ponta s-a născut pe data de 20 septembrie 1972 , la București. A fost prim-ministru al României din 7 mai 2012 până la demisia sa în 4 noiembrie 2015. Victor Ponta a făcut parte inițial din Partidul Social Democrat, unde a deținut și funcția de președinte. Din 2010 până în 2015 și deputat de Gorj. A fost copreședinte al Uniunii Social-Liberale, alături de liberalul Crin Antonescu.

Este un om politic român, care în prezent co-fondator și președinte al Partidului PRO Romania, alături de Daniel Constantin.

Lista candidaților pentru alegerile locale a Pro România, a fost validată. Au fost aprobate și alianțele electorale pentru:

Chiar Victor Pona a declarat că: au fost aleși „oameni reprezentativi pentru comunităţile lor”.

„PRO România are candidaţi în toate unităţile administrativ-teritoriale. Am ales oameni reprezentativi pentru comunităţile lor, profesionişti care şi-au dovedit abilităţile de leadership şi de buni manageri în activitatea lor. Aceştia reprezintă alternativa românilor care s-au săturat de circ politic, de interese de partid şi de promisiuni electorale încălcate. Candidaţii noştri trăiesc într-o lume reală, în care infrastructura, sănătatea, educaţia, pensiile şi alocaţiile sunt priorităţi. Suntem pregătiţi de alegeri, dar rămânem la aceeaşi concluzie – sănătatea românilor este cea mai importantă şi facem încă un apel la acest Guvern să vină cu măsuri concrete de protecţie, în timp util, atât pentru cei care vor fi în secţiile de votare pe toată durata procesului electoral, cât şi pentru alegători”, după cum a declarat chiar șeful Pro România, Victor Ponta, printr-un unui comunicat.

La alegerile pentru Primăria Capitalei, Victor Ponta a anunțat că îl va susține pe dr. Ioan Sîrbu, candidat din partea Pro România. În cadrul unei conferințe de presă , Victor Ponta a anunțat list candidaților. Declarația a fost făcută de cel care a plecat din PSD de puțin timp și care îi este în prezent aliat, Robert Negoiță.

Sîrbu promite să reinstaureze ordinea începând cu această toamnă și acuză administrația Firea că și-a luat mâna de pe Capitală. Pentru cetățenii care nu mai știu ce să voteze în toamnă, această alianță este alternativa cu care a venit Victor Ponta.

Generalul Ioan Sîrbu care este fost director al Spitalului Militar Central și fost șef al Direcției Medicale a Armatei, este hotărât să rezolve toate problemele care există în București.

În plină pandemie de Covid-19, Sîrbu își dorește să aducă „sănătate” în Primărie:

„Vin la primărie nu doar pentru că primăria are nevoie de sănătate astăzi, ci pentru că eu în viaţa mea, de 40 de ani ofer sănătate şi în ultima perioadă am administrat sănătătea. Am condus şi Direcţia Medicală a Armatei care gestionează întreg cadrul medical militar. Primăria am aflat astăzi că are conturile blocate. Consecinţele le vom suporta cu toţii. Deşi e vară, apa caldă ne este indispensabilă. RADET este în responsabilitatea Primarului General. Regret că Bucureştiul se confruntă cu aceste chestiuni. Vin la Primărie pentru că aceste chestiuni să nu mai existe. Printr-o administraţie puternică, responsabilă, unită vom reuşi să facem lucrul acesta, să facem din Capitala României o Capitală europeană în adevăratul sens al cuvântului, o capitală în care să ne simţim securizaţi, o capitală în care sănătatea să ne fie protejată, să fie curat. Parcă adminsitraţia de astăzi şi-a luat mâna de pe Capitală. De aceea am ales să candidez şi să fiu primarul dumneavoastră. Eu sunt omul faptelor. Mie mi-a plăcut să construiesc, să fac lucruri”.